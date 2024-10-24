ТЕСТ для киноманов: угадайте советский фильм по звучащему в нем веселому тосту

Тест: угадайте известных советских актеров по их детским фотографиям

Предлагаем вам пройти увлекательный тест, который позволит проверить вашу память и знания о советском кино. В нем будут детские фото известных актеров, и ваша задача – угадать, кто на них изображен. Тест несложный, многие из этих снимков легко узнаваемы, ведь характерные черты и улыбки актеров остаются с ними на протяжении всей жизни.