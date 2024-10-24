ТЕСТ для киноманов: угадайте советский фильм по звучащему в нем веселому тосту

1. "Желаю, чтобы все!"
А. "Собачье сердце";
Б. "Берегись автомобиля";
В. "Старый новый год".
2. "Давайте, чтоб все были здоровы!"
А. "Тихие омуты";
Б. "Три тополя на Плющихе".
В. "Служебный роман".
3. "Еще рюмочку под щучью голову!"
А. "Иван Васильевич меняет профессию";
Б. "Чародеи";
В. "Золушка".
4. "Ребята! Люди! У меня родился очень важный тост! Давайте выпьем за нашу дружбу!"
А. "Три товарища";
Б. "Ирония судьбы, или с Легким паром!"
В. "Офицеры".
5. "Повод есть: День взятия Бастилии впустую прошел".
А. "Любовь и голуби";
Б. "Ширли-Мырли";
В. "Старые клячи".
6. "Чтоб живым жить и не умирать, а умершим, коль померли, дай бог не вставать".
А. "Бриллиантовая рука";
Б. "Карнавал";
В. "За двумя зайцами".
ОТВЕТЫ
1. А. "Собачье сердце";
2. В. "Служебный роман";
3. А. "Иван Васильевич меняет профессию";
4. Б. "Ирония судьбы, или с Легким паром!";
5. А. "Любовь и голуби";
6. В. "За двумя зайцами".