Оставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества

Лариса Долина открыто поделилась своими чувствами по поводу одиночества. Оно настигло артистку после того, как ее дочь и внучка переехали жить в другое место.

В последние годы певица делила квартиру со своей семьей, но теперь, когда ее внучка Саша стала взрослой, возникла необходимость в личном пространстве, что и стало причиной разъезда. Долина подчеркнула, что между ней и близкими не было конфликтов, и этот шаг был вынужденным.

"Я очень скучаю по детям", — призналась она.

Певица отметила, что ее внучка нуждается в отдельной комнате, а ее собственная квартира не могла предоставить такой возможности. Это желание создать комфортные условия для Саши стало важным фактором в принятии решения о переезде.

"Это должна быть другая квартира, побольше", — добавила артистка.

Несмотря на то что Лариса Долина всегда была окружена вниманием и любовью поклонников, сейчас она сталкивается с непривычным чувством одиночества. Артистка также ранее заявляла, что не планирует вступать в новый брак, однако не исключает возможность отношений с молодым ухажером.

Ранее сообщалось, что фамилию Долина носят дочь певицы Ангелина и внучка Александра. Правда, артистка не исключает, что внучка однажды тоже возьмет псевдоним. Хотя советовать ей что-то в плане карьеры артистка не хочет.