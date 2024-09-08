Стало известно, почему сын Баскова не общается с ним: Ему навязали обиду

Николай Басков много лет не видел своего сына.

"Золотой голос России" Николай Басков был женат единожды и на протяжении долгого времени остается холостяком. В 2008 году состоялся скандальный развод со Светланой Шпигель. После расставания мать ограничила общение сына Николая с отцом.

Басков не раз делился с журналистами, что хотел бы забрать сына себе, но боялся связываться с влиятельным бывшим тестем Борисом Шпигелем, который ранее был продюсером певца. Брак Светланы и Николая продлился 7 лет и распался, едва сыну исполнилось два года.

В этом году единственный отпрыск Баскова отпраздновал 18-летие. После развода он вместе с матерью переехал в Израиль. В последний раз Николай видел сына, когда тому было около 3 лет.

Сейчас певец не только не видится со своим наследником, но и не поддерживает с ним никаких контактов. Хотя поклонники до сих пор надеются, что повзрослевший отпрыск захочет наладить отношения с родным отцом.

Теперь же благодаря тарологу Алексею Гришину стало известно, почему сын Баскова не общается с ним. По мнению эксперта, парню навязали обиду и долгое время внушали, что общение с отцом ему не нужно. Однако Гришин уверен, что в будущем ситуация изменится, и родные все же воссоединятся. Только это произойдет не скоро, а немного позже.