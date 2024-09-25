Жена Шепелева показала, где проведет следующее лето сын Фриске: Убогий сарай

Екатерина Тулупова показала новый дом своей семьи.

Дмитрий Шепелев после смерти своей знаменитой супруги Жанны Фриске живет тихой семейной жизнью с художником и дизайнером Екатериной Тулуповой. Совместно пара воспитывает троих детей, двоих от своих прежних браков и одного общего. Несмотря на наличие наследника, телеведущий не спешит расписываться со своей гражданской женой.

6-летние отношения можно все же назвать серьезными даже без штампа в паспорте, поскольку Шепелев и Тулупова начали приобретать совместное имущество. Сначала они купили квартиру в Москве, где и живут со своими детьми, а теперь стали обладателями дачи в Подмосковье.

Жена Шепелева показала, где, возможно, проведет следующее лето сын Фриске Платон. Кадрами загородного дома дизайнер поделилась в соцсети. На снимках изображен достаточно колоритный старый особняк, наполненный советской мебелью и предметами интерьера.

Но, судя по внешней ветхости жилища, он подходит лишь для фотосессий, а не для проживания. Как написали подписчики подруги Шепелева, этот особняк больше напоминает убогий сарай, который проще снести и построить новый. Однако о планах и дальнейшей судьбе дачи Тулупова пока не рассказала.

Как рассказывал Дмитрий Шепелев в соцсетях, с новой избранницей его познакомили дети – сын Жанны Фриске Платон и дочь Екатерины Тулуповой Лада ходили в один детский сад.