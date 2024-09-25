Страшный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон

В Москве простились с единственным сыном Ирины Понаровской. Траурная церемония носила закрытый характер. А утром следующего за похоронами днем семье покойного надлежит прийти на кладбище, чтобы принести "завтрак".

Наследник звезды скончался в Москве 20 сентября от остановки сердца не дожив до 40-го дня рождения меньше месяца. Энтони Родд умер в ванной, решив перед сном традиционный контрастный душ. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

Церемония прощания и чин отпевания с ним прошли в столичном храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. Он находится недалеко от дома, где сын звезды эстрады обитал с супругой Анной Чайникова и детьми – 10-летним Эриком и 6-летней Шарлоттой.

Посторонних и репортеров в храм не пускали – певица не хотела, чтобы видели и снимали ее горе. Черная, он едва держалась на ногах от такого страшного удара.

А утром родным надлежит приехать на могилу Этони и привезти символический завтрак. Считается, что душа еще привязана к месту упокоения, и семью поэтому тянет туда. Им своей искренней молитвой нужно помочь душе новопреставленного привыкнуть к новой реальности, просить для нее защиты и милосердия Божьего.

Но могилу будет найти непросто – она попросту утонула! В море многочисленных венков, букетов и корзин, которые принесли близкие и друзья на похороны. Они скрывают могильный холм целиком!

Царствие небесное новопреставленному рабу Божьему...