Тест: насколько хорошо вы помните столовые в СССР?

Муж ушел к другой: как пережить разрыв и начать новую жизнь

Разрыв с мужем – это всегда болезненный и сложный этап, особенно если он уходит к другой женщине. В этот момент кажется, что мир рушится, а все планы на будущее летят в пропасть. Но, как бы тяжело это ни было, развод – это не конец.