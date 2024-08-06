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Вторник 6 августа

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Ургант воссоединился с Познером для появления на публике: где их можно увидеть

Ургант воссоединился с Познером для появления на публике: где их можно увидеть
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Иван Ургант вновь привлек внимание поклонников. Шоумен анонсировал планы отправиться в тур по Европе вместе с известным журналистом Владимиром Познером.

Это событие стало особенно значимым на фоне недавних отмен выступлений артиста в России, что заставило его искать новые возможности за границей. Шоу под названием "Путешествия Познера и Урганта" обещает стать ярким и запоминающимся событием. Впервые артисты посетят такие города, как Марбелья, Барселона, Аликанте, Ницца и Париж. Это не только возможность для них поделиться своими впечатлениями и историями о путешествиях, но и шанс для зрителей погрузиться в увлекательные беседы, наполненные юмором и жизненным опытом.

Первое выступление состоится 7 октября в солнечной Марбелье, после чего шоумены продолжат свой путь по Испании и Франции. Сообщается, что Ургант и Познер расскажут о своих приключениях и наблюдениях, делясь с аудиторией теми моментами, которые оставили неизгладимый след в их жизни.

Анонсируя тур, организаторы отметили, что Владимир Познер в этом году отпраздновал свой 90-летний юбилей, что добавляет особую значимость этому событию. Учитывая богатый жизненный опыт и множество историй, которыми может поделиться Познер, зрители могут ожидать не только развлекательную программу, но и познавательные беседы на актуальные темы.

Иван Ургант. Фото: Феликс Грозданов

Стоит отметить, что в 2022 года шоу "Вечерний Ургант" прекратило свое существование, что стало неожиданностью для многих поклонников. Недавно телеведущий также столкнулся с отменой запланированного выступления на благотворительном фестивале "Антон тут рядом". По его словам, ни он, ни организаторы не были виноваты в этом решении, однако причины отмены остались неизвестными.

Тур по Европе — это не только возможность для Ивана Урганта возобновить свою творческую деятельность, но и шанс наладить контакт с аудиторией. Его выступления обещают быть яркими и насыщенными, что несомненно привлечет внимание как старых поклонников, так и новых зрителей.

Телеграм канал

6 августа 2024, 06:35
Иван Ургант. Фото: Феликс Грозданов
Шоу "Путешествия Познера и Урганта"• Требует проверки

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