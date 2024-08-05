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Понедельник 5 августа

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"Не могу вообще есть": резко похудевшая Самойлова показала фигуру в бикини

"Не могу вообще есть": резко похудевшая Самойлова показала фигуру в бикини
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Оксана Самойлова вновь привлекла внимание поклонников. Бизнесвумен поделилась свежими снимками с отдыха на Мальдивах.

На своей странице в социальных сетях она показала свою фигуру в бикини, что стало настоящим событием для её подписчиков. 36-летняя жена рэпера Джигана открыто рассказала о своих изменениях в весе и о том, как это сказалось на ее внешнем виде.

На фотографиях Оксана выглядит стройной, однако сама она признается, что похудела гораздо сильнее, чем планировала. «Я очень сильно похудела, просто жестко. Тут жарко, я не могу вообще есть. Мне кажется, я вешу 55, чего уже давно со мной не было», — поделилась она с подписчиками. Эти слова вызвали смешанные чувства у её поклонников: с одной стороны, они восхищаются её фигурой, а с другой — переживают за здоровье любимой звезды.

Самойлова также отметила, что такое резкое снижение веса не приносит ей радости. Она призналась, что не довольна своей текущей формой и планирует вернуться к прежнему весу. "Моя самая нелюбимая форма. Надо снова наесть как-то пять килограммов", — заключила звезда.

Оксана Самойлова. Фото: соцсети

В связи с этим стоит отметить, что правильное питание и физическая активность играют ключевую роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия. Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова давала советы по борьбе с жировыми отложениями, акцентируя внимание на необходимости корректировки рациона. Она рекомендует подбирать индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов, что поможет достичь желаемых результатов без ущерба для здоровья.

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5 августа 2024, 11:35
Оксана Самойлова. Фото: Соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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