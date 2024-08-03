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Суббота 3 августа

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"Согласился, не раздумывая": объявивший о своем возвращении Ургант обратился к публике

"Согласился, не раздумывая": объявивший о своем возвращении Ургант обратился к публике
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Телеведущий Иван Ургант вышел на связь с поклонниками ради важного сообщения.

Не так давно Иван Ургант объявил о своем возвращении к публике в образе своего альтер эго Гриши Урганта. Шоумена внесли в список артистов, которые должны выступить на благотворительном фестивале в Санкт-Петербурге. Но за несколько недель до концерта стало известно, что выступление 46-летней знаменитости отменено.

В связи с этим Иван Ургант обратился к поклонникам. Он рассказал, что с нетерпением ждал встречи с ними. "Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился не раздумывая", – написал телеведущий в своем аккаунте в популярной социальной сети. Однако выступление сорвалось по независящим от него и организаторов причинам.

Ургант призвал народ, который уже приобрел билеты на фестиваль в надежде увидеть его выступление, не сдавать их, ведь вырученные денежные средства, как отметил шоумен, пойдут на благое дело – в фонд поддержки людей с аутизмом. Также он сообщил, что туда же перечислит полмиллиона рублей.

Напомним, Иван Ургант уже 2,5 года не появляется на телевидении после того, как съемки шоу "Вечерний Ургант" были приостановлены из-за изменения сетки вещания в связи с событиями февраля 2022-го. Шоумен не раз говорил о том, что надеется на возвращение к работе на ТВ. Отсутствие Ивана на экране связывают с его политическим заявлением, сделанным после начала всем известных событий.

Телеграм канал

3 августа 2024, 19:00
Иван Ургант. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
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Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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