ТЕСТ: Что действительно было написано на советском плакате?

Советские агитационные плакаты – яркая страница в истории пропаганды и искусства XX века. Они отражали дух времени, призывали к действию и формировали общественное мнение. Лаконичные и запоминающиеся лозунги на этих плакатах стали частью культурного кода нескольких поколений. Однако не все помнят их точно, а некоторые фразы, ставшие крылатыми, на самом деле никогда не появлялись на плакатах. Наш тест поможет вам освежить память и проверить, насколько хорошо вы знаете подлинные лозунги советских плакатов. Готовы проверить свои знания?