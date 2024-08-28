ТЕСТ: Что действительно было написано на советском плакате?

Павел Мамаев в третий раз стал отцом и показал новорожденного ребенка

Павел Мамаев и его жена Надежда вновь стали родителями. В мае этого года пара поделилась радостной новостью о том, что ожидает пополнение в семье. Спустя несколько месяцев ожидания они с нетерпением раскрыли долгожданную новость: 28 августа 2024 года в 11:10 утра у них родился сын, которого назвали Паша Мамаев.