ТЕСТ: В каких советских мультфильмах пели эти песни

Эти песни мы знаем наизусть, давайте вспомним, в каких именно мультипликационных фильмах Советского Союза они звучали. Пройдемся по дорожкам ностальгии вместе!

Даже если вы никогда не жили во времена СССР, то вы наверняка помните эти веселые композиции. Любимые во все времена герои подарили нам песни, на которых выросло не одно поколение. Приступайте скорее к нашему тесту, вспоминайте знакомые мотивы и угадывайте, где были исполнены эти строки!

ВОПРОСЫ

1. "Плыву я на белом своем корабле..."

А. "Мама для мамонтенка"

Б. "Умка"

В. "Летучий корабль"

2. "Тем, кто дружен, не страшны тревоги..."

А. "Бременские музыканты"

Б. "Чебурашка"

В. "Трям! Здравствуйте!"

3. "Не смотрите вы, пожалуйста, свысока..."

А. "Дед Мороз и лето"

Б. "Трям! Здравствуйте!"

В. "Простоквашино"

4. "Друг в беде не бросит, лишнего не спросит..."

А. "Трям! Здравствуйте!"

Б. "Тимка и Димка"

В. "По дороге с облаками"

5. "В море ветер, в море буря..."

А. "В порту"

Б. "Сказка о царе Салтане"

В. "В синем море, в белой пене"

6. "А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил..."

А. "Чебурашка"

Б. "Простоквашино"

В. "Крошка Енот"

ОТВЕТЫ

1. А. "Мама для мамонтенка"

2. А. "Бременские музыканты"

3. Б. "Трям! Здравствуйте!"

4. Б. "Тимка и Димка"

5. В. "В синем море, в белой пене"

6. Б. "Простоквашино"