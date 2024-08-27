Галкин жестко высказался о Вайкуле: Только деньги интересны

Лайма Вайкуле уже несколько лет не появляется в России.

Раньше Лайма Вайкуле успешно гастролировала по нашей стране, но больше, судя по мнению россиян, ее здесь не ждут. Певица не стала скрывать ненависть к нашим соотечественникам, о чем неоднократно высказывалась в интервью.

Поговаривают, что Вайкуле продвинули Илья Резник и Раймонд Паулс, чтобы заткнуть за пояс Пугачеву. Но актер Борис Галкин помнит, какой Вайкуле была изначально. Об этом он поделился с журналистами.

Галкин назвал Лайму варьетешной артисткой и барной танцовщицей и заявил, что ее всегда преследовал лишь меркантильный интерес.

"Только деньги интересны. От кого, не важно. Это было всегда", – жестко высказался о Вайкуле Галкин

Популярный актер провел свою молодость в Латвии, поэтому помнит, как происходил процесс становления знаменитости. Борис считает, что ей просто повезло. Галкин никогда не видел в ней умную женщину, уникальную и чрезмерно талантливую певицу. По его мнению, она является посредственной исполнительницей. Тогда актер общался с ее гражданским мужем, поэтому находился в непосредственной близости к звезде и мог наблюдать все изнутри.

Сейчас Вайкуле общается с российскими артистами, которые бежали из России. Особенно она близка с Аллой Пугачевой. Примадонна в настоящее время отдыхает в Юрмале со своей семьей, а недавно она посетила ежегодный фестиваль, организованный Лаймой Вайкуле. Правда, Алла Борисовна выступать не стала, а появилась лишь в качестве гостя, а вот ее супруг-иноагент Максим Галкин* повеселил зрителей своим искрометным юмором.





*признан в России иностранным агентом.