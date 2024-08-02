Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства

Кейт Миддлтон страдает с подросткового возраста.

Весной этого года народ был поражен известием о страшном диагнозе принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Тогда супруга британского наследника стала все реже появляться на публике, и чтобы не провоцировать ненужные сплетни о королевской семье, записала видеообращение к своим многочисленным поклонникам.

42-летняя любимица публики сообщила, что после вынужденного оперативного вмешательства, у нее обнаружили опухоль. Теперь она проходит лечение.

Но внезапно открылся еще один неизвестный факт о представительнице королевского семейства: оказывается, она больна с детства. Правду рассказал королевский биограф. В подростковом возрасте у Кейт выявили опухоль на левой стороне головы. Ей немедленно сделали операцию, после чего на голове принцессы остался большой шрам. Рубец заметили впервые в 2001 году, но тогда подробности не были раскрыты.

Недавно этот же биограф заявил, что принц разрывал отношения с Миддлтон по телефону. О романе королевских особ стало известно в 2003 году. Через четыре года Уильям позвонил избраннице и сообщил о решении расстаться. Позже он пожалел об этом и сделал все, чтобы вернуть Кейт.

Также стало известно, что до конца лета мы вряд ли увидим принцессу на публике, поскольку ее вымотали последние мероприятия, в том числе Уимблдонский турнир, и теперь она нуждается в восстановлении.