"В "этом" деле я не хорош": как 52-летний Костюшкин удовлетворяет жену в койке

Стас Костюшкин женат уже в третий раз. Его третья супруга Юлия Костюшкина младше на восемь лет. Об интимной жизни с ней и рассказал популярный исполнитель

Жена Костюшкина – трижды чемпионка России по акробатике, в 1997 году абсолютная чемпионка мира по акробатике, бывшая танцовщица группы "Чай Вдвоем", ведущая передачи "Я худею" на НТВ.

"Я прекрасно понимаю, сколько мне лет, – божится Костюшкин. – Жене моей — 44 года, а будущей жене Григория Лепса — 18. Вот такого в моей жизни никогда не произойдет. Я хочу, чтобы моя жена вместе со мной состарилась. Мне офигенно с женой, которой 44 года. Очень круто, когда вы взрослеете, стареете, воспитываете внуков вместе. Я не хочу перелистывать книгу моей жизни обратно".

"Артист также откровенно высказался о своей интимной жизни. "Я закомплексованный. Мне кажется, в "этом" деле я не хорош. Когда живешь с одной девушкой долго, она все знает про тебя, поэтому проблем нет, – признался певец во время интервью подкасту "Ниче святого" от HiFi-стриминга Звук.

Стоит заметить, что закомплексованность не помешала певцу завести в этом браке двоих детей – 1 ноября 2006 года на свет появился Богдан Станиславович Костюшкин, а 10 декабря 2015 года родился Мирон Станиславович Костюшкин.