Психологи звезд шоу-бизнеса: как артисты преодолевают проблемы и что обсуждают с коучами

Творческие личности, так же как и обычные люди, обращаются к коучам, психологам или психиатрам для решения своих проблем. Но стоит различать задачи этих специалистов. Панические атаки, например, с которыми звезды шоу-бизнеса тоже сталкиваются, это компетенция психологов и психиатров, а не коучей.

Коуч выступает в качестве наставника, помогающего понять свои поступки или найти решения проблемы. В каких случаях звезды шоу-бизнеса обращаются к перечисленным специалистам и что чаще всего их тревожит, рассказал консультант, коуч первых лиц Николай Кусков.



Николай Кусков. Фото: из личного архива



Внутренний застой

Это наиболее частая проблема многих творческих людей. Так называют состояние, когда долгое время все приблизительно одинаковое, а человек привык к эмоциональным всплескам, переменам, активности, общению. Например, во время пандемии резко возросло количество обращений к коучам клиентов с депрессией. Однако большинство людей, "диагностирующих" сами у себя депрессию, на самом деле ей не страдают. Выявить депрессию может только психиатр, так как плохое настроение или состояние — это не обязательно депрессия.

Дело в том, что творческие люди всегда живут на пике эмоций. В их жизни постоянно присутствуют смех, веселье, шутки, позитив… Однако психика человека не может все время пребывать в состоянии счастья и восторженности. Негативные мысли и плохое настроение — это необходимые процессы психики, которые нужны нам для самоопределения, роста и перемен. Это нормальный, природный процесс, который творческие люди, живущие на пиковых позитивных эмоциях, воспринимают как депрессию или "внутренние неполадки". Они блокируют плохие эмоции, так как публика привыкла видеть звезду на душевном подъёме. А грустный Пьеро на вечернем шоу — скучное зрелище.



Зачем психике негативные эмоции?

Депрессия, плохие эмоции — мощный источник энергии для звезд шоу-бизнеса. Музыканты пишут лучшие песни, режиссеры снимают шикарные фильмы, находясь под впечатлением от негативной ситуации. Драма — это мощный инструмент, если научиться выплёскивать эмоции в созидательном русле. Это приводит к хитам, новым проектам и уровням творчества. Но если не взять плохое настроение под контроль, то это может разрушить карьеру.



Многие публичные люди искусственно стимулируют в себе плохие мысли, эмоции и драмы. Это их подсознательная стратегия, которая приводит к повышенному вниманию со стороны публики (где хайп, там и доход).



Это проблема не только артистов, музыкантов, актеров, но и популярных блогеров. Они неосознанно стремятся к аккумуляции публики через драму, шок-новости, их жизнь превращается в реалити-шоу. Конечно, на каком-то этапе карьеры человек начинает понимать, что ему надо менять стратегию популярности, так как прежняя стратегия приводит к ухудшению взаимоотношений или психологического состояния.



Звезды шоу-бизнеса через коуча приходят к идее того, что я называю "экологичным хайпом", когда ты развиваешься в творчестве без вреда себе и окружающим.



Яркий пример — когда звезды или блоггеры ищут конфликта. В хип-хопе это называют "биф". Иногда это приводит к потере друзей, репутации или уже к настоящей депрессии.



Наставник же помогает публичному человеку осознать, какими именно мыслями он сам стимулирует возникновение драмы и конфликтов в его жизни и работе.



Важно заметить, что эмоции и переживания на счет конфликта или драмы — реальные, а не актерская игра ради хайпа. Он по-настоящему переживает их, как во время театрального перформанса по методу Станиславского. Его эмоции реальные, а вот негативные события в жизни вызваны искусственно на подсознательном уровне. И если это понять, можно найти точки опоры в отношениях, карьере и внутренней гармонии.



Одиночество и творчество

Звёзды шоу-бизнеса редко бывают одиноки, их постоянно окружают люди. Но порой им трудно найти настоящую духовную связь хоть с кем-то из окружающих. Один мой клиент, утративший популярность, жаловался на то, что вместе с известностью пропали и те, кого он считал друзьями.

Нужно понимать, что большинство звезд шоу-бизнеса живут без оглядки и проносятся как торнадо, заряжая всех своей энергией. Они не думают о том, что популярность может быть временной, а после будет спад.

Часто так бывает с теми, кто быстро залетел в тренды, почувствовал славу и успех, а потом все так же быстро потерял.

Надо сказать, что важно вовремя почувствовать момент, когда что-то идет не так, и обратиться за поддержкой к коучу или психологу. Это может спасти не просто вашу карьеру, но и жизнь.

Роль коуча в судьбе творческих людей

Стараясь убежать от негативных эмоций, люди просто откладывают проблему "в долгий ящик" или пытаются ее скрыть. В результате начинается психологический токсикоз. Коуч помогает понять, какие именно эмоции подавлены, но их необходимо признать, чтобы двигаться дальше. Тогда шоумен получает возможность выйти на новый уровень с творческой, амбициозной энергией. Избавиться от искусственных драм, приблизиться к себе настоящему и снова влюбиться в жизнь.

За последние 2-3 года у меня было много клиентов из шоу-бизнеса, которые перегрелись новостям, негативными мыслями и сошли со своего творческого пути. Это препятствовало им творить, зажигать и общаться.

Не все смогли справиться с тревожностью — многие перестали полностью погружаться в творчество, хотя именно это является их лучшим лекарством даже в самые сложные времена.

Таким образом, творческий застой, личные конфликты, подавленное состояние и отсутствие энергии — одна из наиболее частых проблем звезд шоу-бизнеса, с которой они обращаются к специалистам. Коуч помогает, например, найти источник творческой энергии, которую можно обратить себе во благо и для карьерного роста. Но он не работает с клиническими проявлениями психических нарушений, паническими атаками: с таким вопросом лучше обратиться к психологу или психиатру.