Современный ритм жизни диктует свои правила. Время на приготовление и прием пищи найти очень трудно. Перекусы в какой-то степени решают проблему.



Современный ритм жизни диктует свои правила. Время на приготовление и прием пищи найти очень трудно. Перекусы в какой-то степени решают проблему. Приверженцев такого образа жизни все больше, но так ли это безопасно, как кажется на первый взгляд? С одной стороны лучше сделать перекус, чем пропускать приём пищи, с другой – именно наш рацион имеет колоссальное значение для здоровья, и оказывает большое влияние на состояние органов ЖКТ. Врач гастроэнтеролог в медицинском центре "Аллегрис" Вероника Александровна Корнилова рассказала, чем грозит недостаток жидкости и еда всухомятку.



Перекус и домашняя еда – в чем разница?

Полноценный приём домашней пищи отличается от еды всухомятку рядом параметров. Прежде всего это состав пищи. Домашняя еда на порядок выше фастфуда по сбалансированности состава и безопасности. Также существенной разницей стоит считать количество воды в ней в плане гидратации организма. Вода – один из важнейших составляющих нашего тела, и её недостаток всегда отражается на здоровье человека.

Ниже изложены основные проблемы, с которыми непременно сталкиваются люди, которые едят всухомятку или пьют мало воды.

Запоры

Дефицит жидкости всегда сказывается на консистенции стула, а следовательно, может привести к запорам. Употребление клетчатки в рационе малоэффективно без адекватной гидратации. В сутки стоит выпивать не менее 30 мл воды на 1 кг массы тела.

Уменьшить выраженность уже имеющихся запоров помогают слабительные препараты. Предпочтение стоит отдавать тем видам, которые не вызывают привыкания (дюфалак, нормазе и пр.). Скорректировать моторику кишечника помогают препараты на основе тримебутина (тримедат, необутин и пр.). Продолжительность лечения не менее двух недель.

Нарушения желчеоттока

Реологические свойства желчи зависят прежде всего от того, сколько вы пьете и насколько часто используете продукты и напитки, которые нас обезвоживают (кофе, сильносолёная еда и алкоголь). Наличие таких изменений на УЗИ желчного пузыря, как осадок, сладж, сгустки, хлопья, включения и прочее всегда указывает на то, что велик риск развития камней и пора срочно принимать меры. С целью растворения застойных явлений обычно используются препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчёта 12-15 мг на 1 кг веса пациента.

Сухость во рту и проблемы с полостью рта

Слишком малое употребление воды меняет свойства биологических жидкостей, в том числе слюны. Её дефицит и более вязкая консистенция влияет как на органы пищеварения, так и на состояние полости рта. Тщательное пережёвывание пищи и обработка пищевого комка слюной является первым этап пищеварения, пропуская который мы повышаем нагрузку на желудок. Кроме того, достаточное количество слюны во рту снижает риски развития болезней зубов и других проблем с ротовой полостью.

Гастриты

Еда в сухомятку на постоянной основе не может не повлиять на общее состоянии желудка. Частые перекусы на бегу прокладывают самый короткий путь к гастритам. Более грубая, механически неизмельчённая пища травмирует слизистую оболочку желудка, вызывая воспаление. Если ситуация повторяется многократно, то гастрита просто не избежать. Уменьшить внешнюю агрессию на слизистую оболочку помогают препараты группы ребагита на основе ребамипида. Длительность лечения обычно не менее двух недель.

Эзофагиты

Воспаление пищевода по той или иной причине называется эзофагитом. Повреждение слизистой оболочки этого органа возможно из-за частого употребления «сухомятки». Более грубая пища механически травмирует пищевод во время проглатывания. Особенно опасно это для людей с рефлюксной болезнью. При ощущениях жжения в пищеводе (изжоге) важно сделать гастроскопию, чтобы оценить выраженность проблемы. Уменьшить неприятные симптомы помогают антациды (алмагель, маалокс и пр.), они нейтрализуют избыток кислоты, обволакивая пищевод.

Вода или кофе?

Сам собой напрашивается вывод – сухомятка однозначно вредна для нашего здоровья, особенно если ситуация повторяется регулярно. Но с приёмом жидкости всё не так однозначно! Например, любители кофе должны знать, что их любимый напиток обладает обезвоживающим действием на организм, а значит может вызвать нарушения желчеоттока, повышение артериального давления и прочее. Кроме того, частое употребление кофе усиливает рефлюксы (обратные забросы), если такое заболевание есть.

Крепкий чай тоже не самая хорошая альтернатива. С другой стороны, умеренное употребление некрепкого зеленого чая хорошо влияет на состояние печени. В любом случае вода должна составлять не менее 50-70% от всей употребляемой в сутки жидкости, тогда не будет создаваться дополнительной нагрузки на наш организм.