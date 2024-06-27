Беременной Сати Казановой потребовалась срочная госпитализация

Беременную певицу Сати Казанову экстренно госпитализировали, что вынудило ее отменить планируемое выступление на VK Fest в Санкт-Петербурге. В своих социальных сетях она поделилась информацией о своем состоянии.



Сати Казанова передала поклонникам привет из больничной палаты. "К сожалению, по состоянию здоровья… я не смогу доехать до Петербурга и выступить на VK Fest, который мы с командой очень ждали. Мне пришлось срочно госпитализироваться", — сообщила певица.

Она уточнила, что, хотя "все хорошо", некоторые медицинские вмешательства все же потребовались. Звезда отметила, что ей необходим отдых, госпитализация и капельницы на несколько дней. Тем не менее, она выразила надежду на то, что сможет выступить на VK Fest в Москве, запланированном на 13 июля.

Ранее Сати Казанова делилась своей радостью о беременности после семи лет попыток. Ее искренние слова и открытость вызывают поддержку и понимание у ее поклонников, которые желают ей скорейшего выздоровления и благополучного завершения беременности.

Сати Казанова является яркой и талантливой личностью, поэтому новость о ее госпитализации вызвала озабоченность у фанатов и поклонников музыки. Поклонники ждут, когда здоровье Сати улучшится, и она сможет скоро вернуться к своей профессиональной деятельности и радовать публику своим творчеством.