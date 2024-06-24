"Звучала не так эффектно": сын обнародовал настоящую фамилию Александра Малинина

Никита Малинин стал украшением Международного кинофестиваля "Кабардино-Балкария’2024" в Нальчике и концерта "Сказки старого парка" в курортном Кисловодске. О жизни после "Фабрики звезд" с популярным исполнителем поговорил корреспондент "Дни.ру".



Прошел уже 21 год с тех пор, как Вы стали победителем третьего сезона "Фабрики звезд" на Первом канале. Довольны ли тем, как сложились жизнь после этого проекта?



Если ориентироваться на Тимати, Полину Гагарину и других "фабрикантов", которые смогли пробиться и теперь собирают "Лужники", то, конечно, у меня все не очень хорошо в плане карьеры. Но если посмотреть на ребят, которые тоже были со мной на этом проекте, но у которых ничего не получилось, то у меня все в порядке (улыбается). Я ведь с 2004 года постоянно на гастролях. Хотя порой ко мне подходят люди и спрашивают, куда я пропал. А я не пропадал – был и в "Ледниковом периоде", в шоу "Один в один", и в проекте "Две звезды".

Но при этом не обижает, что все по-прежнему от Вас ждут "Котенка" и "Вспышку в ночи", с которых и начался эстрадный взлет?

Я догадывался, что однажды наступит момент, когда буду переживать по этому поводу. Так вот он настал в 40 лет. Как известно, в это время начинается кризис среднего возраста. Я его на себе почувствовал. Странное ощущение от того, что ты уже взрослый дядя, а поешь юношескую песню "Котенок". Я сам давно не котенок, а уже матерый и даже слегка потертый котяра (смеется). Хотя люди эти песни любят, знают и ждут, сейчас я хочу перейти на более взрослую музыку. Мне важно, чтобы в каждой композиции был смысл. А еще год назад я исполнял только танцевальную музыку и работал в основном в клубах. Но там все равно в конце звучал "Котенок" (улыбается).

А вообще, как этот знаменитый "Котенок" родился?

Я написал музыку, а Александр Шульгин стихи. Описанная в песне история была связана с "фабриканткой" Машей Вебер. На проекте пытались раскрутить наш роман, хотя в реальности его не было. У меня к тому же была девушка, которая смотрела телевизор и с ума сходила от ревности.

Сегодня, спустя столько лет, откройте тайну, которая тогда волновала всю страну: Вы попали на "Фабрику звезд" благодаря громкой фамилии и протекции знаменитого отца?

Это была абсолютно честная история. И мой папа не имеет никакого отношения ни к моему появлению на этом проекте, ни, тем более, к победе там. К моменту "Фабрики" я работал у отца коллективе на бэк-вокале. Со мной там же пела и Ирина Ортман, кстати. И когда я решил идти на этот телепроект, отец не обрадовался, поскольку надо было срочно найти мне замену. Теперь о том, как я вообще попал туда. Это была идея Константина Эрнста (продюсер и генеральный директор Первого канала – Прим. ред.) – освежить проект за счет участия в нем детей знаменитых артистов. Понятно, что в стране звездных отпрысков люди считают мажорами. Я же им никогда не был – мы небогато жила впятером с мамой, отчимом, бабушкой и дедушкой в маленькой "однушке" на ВДНХ.

Правда, что вы для "Фабрики звезд" изменили свою фамилию – стали Малининым, а не Выгузовым?

Малинов – фамилия моего прадеда, который погиб на войне в 1943-м году и лежит под Харьковом. А реальная фамилия моего отца – Выгузов. Но когда он стал артистом, то сменил ее. Правда, стал Малининым, поскольку Малинов звучит не так эффектно. Я в школе был тоже Выгузовым. Когда снимался в кино (мелодрама 2002 года "Три сестрички" - Прим. ред.), там в титрах тоже значился как Никита Выгузов. Хотя фамилию мне поменяли еще в 1993 году. Но там была волокита с документами, и официально я стал Малининым в 2002-м.

Но в школе знали, чей Вы сын?

В 1988-м году, когда я пошел в первый класс, папа победил на "Юрмале" (завоевал гран-при на третьем Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни – Прим. ред.) и сразу же пришел провожать меня в первый класс – в школе все обалдели. И потом все время каждый второй подходил со словами: "Передай папе привет". Многие, правда, думали, что я – незаконнорожденный сын Малинина. Хотя я законный и желанный. Я привык со всем этим жить. Признаюсь, быть сыном известного человека непросто – тебя постоянно сравнивают и надо постоянно доказывать, что ты можешь, что ты лучше. При этом я понимаю, что моего батю переплюнуть невозможно – это Народный артист и один из лучших голосов в нашей стране! И сравнивать нас нельзя. Хотя отец мне и говорит: "Пой романсы!" Но я не настолько сильно люблю деньги, чтобы так сильно позориться и петь хуже, чем отец (улыбается).

Ваш отец женат уже в третий раз. А Ваша личная жизнь как сложилась?

Я давно и счастливо женат – мы ходили в один детский сад, учились в одной школе, а вместе уже 24 года. Четыре года назад мы построили дачу и теперь живем там. Планируем завести детей.

Но дачу на свои деньги построили или помогал папа?

Я всегда рассчитывал только на свои силы и отца никогда ничего не брал. Я лучше кредит в банке открою, чем обращусь к отцу с просьбой дать в долг. Хотя он не откажет, если меня совсем прижмет. Но я не обращался к нему, даже когда после "Фабрики" получал всего 100 долларов за выступление.