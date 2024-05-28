"Дружили мы только на экране": Рязанова рассказала про отношения с Алентовой

В Кстово продолжается Второй открытый кинофестиваль российского кино "КСТОКИНО", который проходит при поддержке компании "Сибур". Одно из самых заметных его событий – спектакль "Незамужняя женщина" с Раисой Рязановой в главной роли. За кулисами с любимой миллионами актрисой встретился корреспондент "Дни.ру".

Вера Алентова, Ирина Муравьева, Раиса Рязанова сыграли трех покоряющих столицу провинциалок в мелодраме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Но, как оказалось, в жизни у них не такие теплые отношения, как у их экранных героинь Катерины, Людмилы и Антонины.

"Когда умер Володя Меньшов (в 2021 году – Прим. ред.), Верочка меня приглашала на поминки, – призналась Раиса Рязанова. – Но домами, как в "Москва слезам не верит", мы не дружим ни с ней, ни с Ириной Муравьевой. Потому что у них обеих были семьи, мужья. А я была одна (женилась на третьем курсе и прожила в браке всего два года – Прим. ред.), и мне казалось странным прийти в чужую семью. У Веры муж – режиссер. У Иры – тоже режиссер (Леонид Эйдлин – Прим. ред.). Им было, о чем говорить, и без меня, думаю".

В 1981 году фильм "Москва слезам не верит" был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". "Я даже не сразу узнала. Как-то потом, случайно, – уверяет Раиса Рязанова. – Но даже не представляла, насколько ценна эта награда для кинематографистов. Думала – рядовая премия. А потом узнала, что эту награду давали и Михалкову, и Бондарчуку, и Меньшову. И подумала: "Вон какие мужи, оказывается, ее удостаиваются! Значит, она имеет вес и цену".

Но видела она драгоценный "Оскар" только по телевизору и в каких-то журналах. "Вживую не удалось, – сожалеет Раиса Ивановна. – Говорят, эта статуэтка довольно маленькая (33,5 сантиметра высота и вес примерно 3,5-3,85 кг – Прим. ред.). Знаю, что он стоит при входе дома у Веры Алентовой, но я там не бывала и никогда его не трогала. Хотя и хотелось бы".