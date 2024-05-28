"Прощайте": народный артист РФ Маликов сделал важное заявление

Четыре года – это много или мало? Для Дмитрия Маликова этот внушительный срок был окрашен яркими красками сотрудничества с одним из крупнейших маркетплейсов в РФ. Сложная и интересная работа, помноженная на профессионализм съемочной команды, подарила артисту исключительный опыт и стала неотъемлемой частью его жизни. Зрители полюбили ироничные рекламные ролики с участием Маликова, где он мастерски примерял на себя разные образы, неизменно вызывая улыбку.



Именно поэтому новость о завершении этапа сотрудничества с этим маркетплейсом, опубликованная артистом в его телеграм-канале, вызвала у поклонников целую бурю эмоций. Фраза "Прощайте, руки-загребуки!", ставшая своеобразным мемом, у многих ассоциируется теперь с уходящей эпохой. Но, как известно, каждое "прощай" – это прелюдия к новому "здравствуй", еще более захватывающему и многообещающему. И Дмитрий Маликов не дает поводов для уныния!



"Жизнь продолжается, и впереди – много интересного!" – утверждает артист в своем Telegram-заявлении. Самый главный акцент – на ближайшем релизе: уже 7 июня выходит его новый альбом. Подобный поворот событий не может не интриговать! Ведь Маликов давно зарекомендовал себя как истинный новатор, не боящийся экспериментов и ломающий привычные рамки.

Лирические баллады или зажигательные хиты? А может быть, музыкальный коктейль, смешивающий жанры и стили? Интуиция подсказывает: Дмитрий Маликов готовит нечто особенное, способное удивить даже самых искушенных меломанов. Ведь умение прощаться с прошлым, открывая двери новому – вот истинный признак большого артиста.

Так что же, четыре года – это много или мало? Для истинных ценителей таланта Дмитрия Маликова этот вопрос уже неактуален. Ведь впереди – новая глава, наполненная ожиданием премьер, концертов и, конечно же, любимой музыки!