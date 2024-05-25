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Пятница 2 августа

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Серябкина раскрыла, что помогло ей попасть на сцену: дело не только в таланте

Серябкина раскрыла, что помогло ей попасть на сцену: дело не только в таланте
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Нет такого человека, для которого нашлось бы универсальное средство, гарантирующее ему славу и миллионы в России, даже если он желает этого от зари до зари. Однако не стоит отчаиваться! Появилась полезная инструкция, следуя которой, можно достичь славы, успеха, популярности!

Ее предоставила обладательница идеальной фигуры, яркой внешности, славы и влияния, о которых свидетельствуют десятки полученных в России наград. Среди последних — победы в следующих номинациях: "Лучшие песни 2017 года", "Лучшая песня", "Артист года"(2017), "Fashion певица года, 2022", "Лауреат"(2023). Экс-солистка группы SEREBRO, она же Ольга Серябкина, опубликовала в своем Telegram-канале официальное заявление о важности образования для человека.

Узнаваемая миллионами людей, прославленная на российской эстраде знаменитость призналась, что, хоть и не работает по полученной в вузе специальности переводчика (как с английского языка, так и с немецкого), полученные знания всегда были ей полезны. Умение анализировать, универсализировать информацию, вести диалог с человеком – важные навыки не только для переводчика-синхрониста, но и для успешного и популярного артиста.

Да, сложно представить себе российский мегаполис без образованных людей. Москва, Питер, Новосибирск – каждый из этих городов-миллионников полон влиятельных инноваторов — это люди с багажом знаний, полученным в вузах, а также спецкурсах для повышения качества жизни, культурного уровня, и общего развития. Каждый день они генерируют яркие идеи, делают выбор, в курсе последних открытий и лучших трендов года. Не всегда это важные фигуры со знаниями немецкого языка и английской поэзии, но они будто специально озаряют все вокруг. Они определенно знают цену победы, систематически несут за других и свои решения ответственность.

Более того, в 2024-м году, когда стираются границы между странами, владение хотя бы одним иностранным языком и понимание другой культуры – это не просто преимущество, а почти необходимость. Интересно, что зачастую именно в студенческое время закладывается фундамент для осуществления желаемого, даже если внешне с ним не синхронизируется. К примеру, нынешний кумир миллионов Стив Джобс, будучи юношей и студентом, бросил колледж, разочаровавшись в системе образования. Однако он не отказался от учебы и дел в этот период. Джобс продолжал слушать и анализировать лекции по каллиграфии. Кто бы мог подумать, что именно эти спецзнания, сравнительно далекие от сферы информатики, он использует при создании первых компьютеров Macintosh? Благодаря им, Macintosh проектировались с практически шедевральным шрифтом и стали эпохальными.

Экс-участница проекта SEREBRO раскрыла подробности своего прошлого, отметив, что попасть на сцену у нее получилось благодаря образованию. В чем же дело? Не только в таланте. Серябкиной приходилось совмещать учебу на переводчика-синхрониста с гастролями, но она обещала членам семьи получить диплом вуза и не подвела ее. Именно вузовский период, по признанию певицы, стал для нее полезным и определяющим. Студенческое прошлое, как период времени, кардинально отличается от школьного или взрослой жизни человека: в нем сочетается юношеский максимализм и формирующаяся ответственность за собственные решения.

Нет, это не дает гарантий. Сценическая карьера – это не та рабочая сфера, где универсальным условием успеха является диплом. Популярность песни, ее преимущество на эстраде, а также способность ее автора набрать миллионы прослушиваний и внешних откликов зависят от образования, как правило, не всегда. Иногда это не определяется даже жанром (поп — у SEREBRO), эпохе создания, культурно-исполнительской манере. Есть такие избранные песенные шедевры, которые обладают популярностью для слушателей разных поколений и языковых семей. Яркий пример — "Вдоль по Питерской" Федора Шаляпина или даже "Bohemian Rhapsody" англоязычной группы, имеющей победоносное название Queen.

"Много хочешь – много двигайся. А время, которое вы тратите на учебу, на самом деле вы вкладываете в свое развитие! И завтра эти знания работают на вас. Это фора, чтобы потом многое было по вашим правилам, и чтобы завтра у вас и у вашей семьи был выбор", — такая нужная инструкция значится в публикации, которую предоставила в Telegram Ольга Серябкина.

Истории "достигатора" Илона Маска и fashion-иконы Леди Гаги – яркое подтверждение этому аналитическому выводу. Несмотря на то, что медийный образ, который создал Маск, кардинально отличается от того, который есть у Гаги, и уж тем более у Серябкиной, этих знаменитостей объединяет, как минимум, отсутствие привычки отчаиваться и желание пополнять багаж знаний на протяжении всей жизни.

Телеграм канал

25 мая 2024, 00:27
Коллаж "Дни.ру". Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram/@seryabkina + "Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO

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