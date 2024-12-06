"Течет ручей": 65-летняя Надежда Кадышева восхитила цветущим видом

HiFi-стриминг Звук провел девятый "Вечерний Звук" – итоговую презентацию новых песен артистов в 2024-м году. Концерт прошел в новом московском пространстве TAU, а на сцене выступили: группа "Ленинград", Лолита, Ваня Дмитриенко, Татьяна Куртукова. Но самым неожиданным, пожалуй, было участием в концерте Надежды Кадышевой и группы "Золотое кольцо".

Кто мы мог подумать, что Надежда Кадышева вдруг вернется в топ популярных исполнителей и станет одной из самых востребованных артисток! Кажется, такому "второму дыханию" в карьере удивляется и она сама. Но сейчас редко какой сборный концерт обходится без ее суперхитов – "Плывет веночек", "Течет ручей", "Широка река". Она может дать фору молодым исполнителям по задору, драйву, позитиву.

Вот и на концерте "Вечерний звук", где была в основном молодежь, он зажгла на славу. Зал пел и плясал вместе с Кадышевой, ее супругом и мужем. Оказалось, что ее песни и сегодня звучат современно. Гости обратили и на цветущий вид Надежды Никитичны. Она выглядит свежо и молодо, красивые платья подчеркивают женственный силуэт. Настоящая русская звезда!

Сергей Балдин, генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук и продюсер "Вечернего Звука" очень рад, что среди звезд итогового концерта была группа "Золотое кольцо", подарившая гостям столько радости и счастья.

"Команда "Вечернего Звука" дает музыкантам возможность показать свое творчество в максимально выигрышном формате: мы собираем все больше зрителей и звездных гостей, журналистов и блогеров, – говорит Балдин. – Это уже не только наше внутреннее мнение – о "Вечернем Звуке” говорят, что проект становится индикатором музыкальной жизни, отражением происходящего в русскоязычной музыке". А в музыкальной жизни страны сейчас тренд на народную музыку, фолк-исполнителей и патриотизм.