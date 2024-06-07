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Пятница 2 августа

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ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ?

ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ?
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"Течет ручей", "Широка река", "Виновата ли я" – эти культовые шлягеры, исполненные неповторимым голосом Надежды Кадышевой, знакомы каждому патриоту нашей необъятной родины! Ансамбль "Золотое кольцо", бессменной солисткой которого является Надежда Никитична, уже более 30 лет дарит слушателям тепло, радость и гордость за русскую культуру.

Думаете, что знаете репертуар "Золотого кольца" наизусть? Уверены, что сможете узнать любимую песню по одной строчке, попадающей в самое сердце?

Если вы истинный патриот и ценитель народного творчества, то с легкостью пройдете этот тест. А если сомневаетесь в своих знаниях… Самое время вспомнить любимые песни и впечатлиться их красотой! Этот тест — не просто развлечение, а приятное путешествие по волнам народной музыки!

Надежда Кадышева. Кадр Rutube / НТВ

Вас ждут 5 непростых вопросов, с которыми вам предстоит:

  • Вспомнить хиты Надежды Кадышевой, которые объединяют сердца миллионов;
  • Ощутить всю красоту и глубину родного языка, ведь каждая строчка — как маленькая история, наполненная эмоциями и смыслом.
  • Доказать не на словах, а на деле, что вы истинный знаток русской культуры!

Надежда Кадышева. Кадр Rutube / НТВ

Пройдя тест, вы:

  • Проверите свои знания песен, ставших народным достоянием (и сможете блеснуть эрудицией в любой компании!)
  • Окунетесь в океан родных мелодий, которые согревают душу и напоминают о самом важном
  • Получите заряд удовольствия и хорошего настроения (ведь что может быть лучше, чем песни, любимые с детства?)

Либо вы с легкостью узнаете каждую песню, либо откроете для себя новые грани творчества "Золотого кольца". В любом случае, вам обеспечено не только увлекательное, но и полезное времяпрепровождение!

Не упустите шанс проверить свои знания о репертуаре Надежды Кадышевой и прочувствовать ритмы замечательной музыки!

Надежда Кадышева. Кадр Rutube / НТВ

Начинайте тест!

1. Рядились простенько, гуляли все гурьбой,

Теперь я с проседью, а ты — как лунь седой...

Какая это песня?
а) "Широка река"

б) "Течет ручей"

в) "Зорька алая"

2. Не судите строго, люди,

Пожалей меня, родня...

Какая это песня?

а) "Под окном черемуха колышется"

б) "Тополь-тополек"

в) "Я не колдунья"

3. Были ласточки – стали вороны.

Рано встретились, поздно поняли...

Какая это песня?

а) "Широка река"

б) "Плывет веночек"

в) "Течет ручей"

4. Вспомни, милый, наши встречи

И слова любви, что ты мне говорил...

Какая это песня?

а) "Пой, гитара, пой"

б) "Виновата ли я"

в) "Белым снегом"

5. Ни в чем винить, ни позабыть,

Ни разлюбить тебя нельзя...

Какая это песня?

а) "Ах, судьба моя, судьба"

б) "Бабье лето"

в) "Я не колдунья"

Надежда Кадышева. Кадр Rutube / НТВ

Смотрите правильные ответы!

1—б (Течет ручей); 2—в (Я не колдунья); 3—а (Широка река); 4—в (Белым снегом); 5—а (Ах, судьба моя, судьба).

Вот и финал! Как ваши успехи? За каждый верный ответ начислите себе 1 очко.

А теперь держите свой результат:

  • 4-5 очков: Поздравляем, вы настоящий знаток хитов Надежды Кадышевой! "Течет ручей" и "Широка река" для вас не просто песни, а настоящие гимны! Вы с полуслова узнаете эти шлягеры, а они становятся лейтмотивом вашей жизни!
  • 3-2 очка: Неплохой результат! Вы явно знакомы с творчеством "Золотого кольца" и помните несколько золотых хитов. Но есть еще пара-тройка песен, которые стоит переслушать, чтобы освежить память.
  • 1 очко: Кажется, вам пора устроить вечер ностальгии под песни Надежды Кадышевой! Не расстраивайтесь, это отличный повод открыть для себя мир чудесной музыки и насладиться ее красотой.

Не забудьте отправить тест друзьям и бросить им музыкальный вызов! Пусть они тоже проверят свои знания!

Телеграм канал

7 июня 2024, 20:58
Надежда Кадышева. Кадр Rutube / НТВ
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Песни СССР. Фото: Midjourney / "Дни.ру"
Песни СССР по одной строчке. Фото: Midjourney / "Дни.ру"
Отгадайте по строчке. Фото: Midjourney / "Дни.ру"
Отгадайте песни СССР по одной строчке. Фото: Midjourney / "Дни.ру"

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