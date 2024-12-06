Найденного в подъезде с проломленным черепом Щербакова готовят к операции

Недавно стало известно о тяжелом состоянии народного артиста России Бориса Щербакова, который был экстренно госпитализирован с серьезными травмами головы. Инцидент произошел вечером, когда актер вышел на лестничную клетку покурить и, по предварительным данным, упал.

Жена артиста, Татьяна Бронзова, обнаружила его спустя некоторое время и немедленно вызвала скорую помощь. По информации телеканала "360", Щербаков был доставлен в нейрохирургическое отделение одной из столичных больниц.

При поступлении актер находился в сознании, однако врачи сразу же выявили у него несколько серьезных повреждений: перелом лицевой кости, сотрясение мозга и, что наиболее тревожно, черепно-мозговую травму. Медики выражают опасения по поводу возможного отека мозга, что может значительно ухудшить состояние пациента. На данный момент стабилизировать здоровье актера не удалось, и врачи готовят его к операции.

Тем не менее, хирургическое вмешательство пока невозможно. Кардиограмма показала наличие нарушений в сердечном ритме и признаки сердечной недостаточности, что вызывает дополнительную тревогу у специалистов. В связи с этим врачи принимают все необходимые меры для улучшения состояния Бориса Щербакова перед операцией.

Семья актера на данный момент не комментирует его состояние, а сам артист перестал выходить на связь с прессой — его телефон отключен. Напомним, что всего несколько месяцев назад Щербаков перенес сердечный приступ и был госпитализирован с жалобами на слабость, одышку и боли в груди. Эти факторы могут существенно осложнить его текущее состояние.