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Пятница 6 декабря

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Соседов высказался об изменениях жизни Пугачевой: Она сама уничтожила себя

Соседов высказался об изменениях жизни Пугачевой: Она сама уничтожила себя
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Сергей Соседов недоумевает по поводу поведения артистки.

Сергей Соседов все чаще высказывает жесткую критику в отношении Пугачевой, которую ранее считал своим кумиром. Он убежден, что певица сама разрушила свою карьеру и жизнь.

Соседов сожалеет о тех изменениях, которые произошли с Аллой Борисовной, подчеркивая, что "она сама уничтожила себя как артиста и как личность". Он акцентирует внимание на том, что никто не препятствовал ее карьере — она сделала это собственными руками. Певице были предоставлены все возможности: лучшие сценические площадки, гастроли, популярные песни и эфиры. Ее концерты транслировались в самых престижных временных слотах, включая новогодние праздники, что являлось большой честью. Тем не менее, по мнению критика, певица оскорбила своих фанатов, называя их холопами и рабами, хотя именно они помогли ей достичь вершины музыкальной славы.

Соседов недоумевает, каким образом могла произойти подобная трансформация, считая этот случай уникальным в истории шоу-бизнеса. Несмотря на это, Соседов утверждает, что продолжает уважать творчество Примадонны, однако заслуги в успехе он приписывает скорее авторам ее песен, нежели ей самой.

По словам критика, Алла Борисовна смогла удерживать свой статус звезды не только благодаря собственным усилиям, но и благодаря поддержке талантливых композиторов и поэтов, работавших с ней. Он полагает, что секрет популярности Пугачевой кроется не столько в создании собственных произведений, сколько в мастерском исполнении чужих идей. Если бы у нее были свои оригинальные концепции, она могла бы добиться известности значительно раньше, возможно, еще в 1965 году с песней "Робот". Вместо этого, в течение десятилетия она исполняла преимущественно непримечательные композиции.

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6 декабря 2024, 03:11
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