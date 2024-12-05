Эмбер Херд ждет второго ребенка после нашумевших судебных разбирательств с Джонни Деппом

Зарубежные СМИ сообщают о радостной новости. Актриса Эмбер Херд ожидает второго ребенка.

В 2021 году она стала матерью, родив дочь Уну Пейдж, и теперь, как утверждают источники издания People, счастливая новость о беременности вновь наполнила ее жизнь радостью. По информации инсайдера, беременность Эмбер находится на раннем сроке, и актриса предпочитает пока не делиться подробностями.

"Она в восторге от этой новости, как и ее дочь Уна", — заявил источник.

Это событие стало неожиданным, но приятным сюрпризом для поклонников актрисы, которые следят за ее жизнью после бурных событий последних лет. Стоит отметить, что о рождении своей первой дочери Эмбер Херд сообщила только через три месяца после её появления на свет. Ребенок был выношен суррогатной матерью, что также вызвало интерес общественности. Теперь же, когда актриса ожидает второго малыша, многие задаются вопросом о том, как изменится её жизнь с новым членом семьи.

Эмбер Херд стала объектом внимания не только из-за своей актерской карьеры, но и благодаря громкому судебному делу с экс-супругом Джонни Деппом. В 2022 году их конфликт привлёк внимание всего мира: актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, а Депп, в свою очередь, подал иск за клевету. Судебное разбирательство завершилось победой Деппа, что привело к значительным изменениям в жизни Херд.

После этого скандала Эмбер была вынуждена покинуть США и переехать в Мадрид. В испанской столице она старается вести более уединённый образ жизни, вдали от пристального внимания общественности и СМИ. Теперь же с новой беременностью актрисы многие надеются, что это станет началом новой главы в ее жизни.