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Принца Гарри изощренно унизили в эфире американского телевидения

Принца Гарри изощренно унизили в эфире американского телевидения
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Принц Гарри вновь стал объектом обсуждения на американском телевидении. На этот раз его описали как "лысеющего мужа Меган Маркл".

40-летний принц оказался в центре внимания в программе "Семейная вражда", где ведущий Стив Харви предложил участникам назвать шесть самых известных фактов о герцоге. В последнем эпизоде шоу встретились две семьи — Эрнандес и Колли.

Первым фактом, который назвал Фабиан Эрнандес, было то, что Гарри женат на Меган Маркл. Это предположение оказалось самым популярным ответом среди 100 опрошенных. Следующим успешным ответом стала информация о том, что Гарри — принц, что также подтвердило его известность.

Однако не все ответы были удачными. Когда Роберт Эрнандес сказал, что надеется, что Гарри хорошо зарабатывает, это не попало в список. Аналогично, предположение о том, что он брат принца Уильяма, также оказалось неверным. К счастью, Кристина Эрнандес вспомнила о принцессе Диане, матери Гарри, что принесло семье важные очки.

Когда игра перешла к семье Колли, Дрейк назвал рыжие волосы принца, что оказалось третьим по популярности фактом. Победа была близка, но когда Стив Харви раскрыл оставшиеся ответы, зал взорвался смехом: один из ответов гласил "Гарри лысеет". Это вызвало бурную реакцию зрителей и шутливые комментарии ведущего. Второй ответ был "красавчик", что также добавило юмора в эпизод.

Зрители оценили этот момент, оставляя комментарии о том, как забавно было видеть принца в таком свете. Некоторые отметили, что отсутствие упоминания о принце Уильяме сделало ситуацию еще более комичной. После того как Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских полномочий и переехали в США в 2020 году, их жизнь стала предметом обсуждения и интереса для многих.

Шоу-бизнес в Telegram

7 ноября 2024, 03:48
Принц Гарри. Скриншот: YouTube
New York Post✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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