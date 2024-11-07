Принца Гарри изощренно унизили в эфире американского телевидения

Принц Гарри вновь стал объектом обсуждения на американском телевидении. На этот раз его описали как "лысеющего мужа Меган Маркл".

40-летний принц оказался в центре внимания в программе "Семейная вражда", где ведущий Стив Харви предложил участникам назвать шесть самых известных фактов о герцоге. В последнем эпизоде шоу встретились две семьи — Эрнандес и Колли.

Первым фактом, который назвал Фабиан Эрнандес, было то, что Гарри женат на Меган Маркл. Это предположение оказалось самым популярным ответом среди 100 опрошенных. Следующим успешным ответом стала информация о том, что Гарри — принц, что также подтвердило его известность.

Однако не все ответы были удачными. Когда Роберт Эрнандес сказал, что надеется, что Гарри хорошо зарабатывает, это не попало в список. Аналогично, предположение о том, что он брат принца Уильяма, также оказалось неверным. К счастью, Кристина Эрнандес вспомнила о принцессе Диане, матери Гарри, что принесло семье важные очки.

Когда игра перешла к семье Колли, Дрейк назвал рыжие волосы принца, что оказалось третьим по популярности фактом. Победа была близка, но когда Стив Харви раскрыл оставшиеся ответы, зал взорвался смехом: один из ответов гласил "Гарри лысеет". Это вызвало бурную реакцию зрителей и шутливые комментарии ведущего. Второй ответ был "красавчик", что также добавило юмора в эпизод.

Зрители оценили этот момент, оставляя комментарии о том, как забавно было видеть принца в таком свете. Некоторые отметили, что отсутствие упоминания о принце Уильяме сделало ситуацию еще более комичной. После того как Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских полномочий и переехали в США в 2020 году, их жизнь стала предметом обсуждения и интереса для многих.