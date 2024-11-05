Красноречивее всего: стала известна реакция Пугачевой на изгнание Кравец

Минувшая неделя ознаменовалась громким скандалом – актрису, певицу и модель Алену Кравец не пустили на гламурную премию. Пресса высказывала самые смелые догадки о причинах…

Кто-то говорил, что организаторов церемонии мог смутить внешний вид Кравец – она пришла туда без нижнего белья. Другие же говорили, что это – происки живущей в Израиле Аллы Пугачевой.

Просто накануне Алена Кравец дала резонансное интервью об "отъехавшей" Примадонне и ее муже-иноагенте Галкине. А Алла Борисовна не стала молчать и написала на своей странице: "О-о-о! Вы ж мои дорогие! Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится". Вот журналисты и связали эти события.

Поэтому-то многие ждали какой-то реакции от Пугачевой на громкое изгнание Кравец с модной премии. И реакция Народной артистки СССР оказалась красноречивее всего – певица просто промолчала и пока никак не отреагировала на случившееся с молодой российской коллегой. Кравец, кстати, многие сравнивают с Пугачевой в молодости – мол, такая же эффектная, стильная, дерзкая. А кто-то даже считает, что именно она могла бы стать преемницей суперзвезды.

Конечно, живущая на чужбине Пугачева, которая всегда с интересом следит за новостями из России, в курсе этой щекотливой ситуации. Несомненно, обсуждает ее со своим мужем-иноагентом. Но по какой-то причине решила не высказываться публично о случившемся с Кравец. Вероятно, "отъехавшая" Примадонна пока решила уйти в тень и не привлекать к себе внимание.