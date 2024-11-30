Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости, которые могут конфисковать

Вдова Левкина объяснилась за "неправильную" скорбь Тесты Пугачева помогла не сойти с ума Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Суббота 30 ноября

18:46Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости, которые могут конфисковать 15:24"Кола, чипсы и шашлык": вызывает ли еда гастрит? 12:12Британцы гадают, что будет с королевой Камиллой, когда на трон взойдет Уильям 09:18Приготовьте знаменитое лакомство у себя дома: рецепт синнабона 06:13Ризотто с белыми грибами: классический итальянский рецепт на вашей кухне 03:46Освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс попала под жесткий контроль 01:05Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов 00:28Вуди Аллену – 89: эти культовые фильмы режиссера вам нужно посмотреть в первую очередь 21:15Пугачева стремительно лысеет: Спит в парике 18:49ТЕСТ: угадайте, что значат эти редкие и непростые слова 18:18Машков: правила продажи билетов по паспорту помогут остановить перекупщиков 17:53Алсу заявила о спутнике жизни: Высокий, симпатичный и брюнет 16:065 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами 15:44Самочувствие смертельно больного Губина значительно ухудшилось 14:16Тест: угадайте советский фильм с Евгением Леоновым по одному кадру 13:13Кудрявцева показала посвежевшую после родов звезду "Реальных пацанов" Федункив 12:58"Очень неприятно": Колдун рассказал о неприглядной изнанке гламурного шоу-бизнеса 12:06Поставщик рассказал о стабильных поставках краба и рыбы на прилавки Москвы 11:19"Сложная судьба": Пьеха столкнулся с последствиями употребления запрещенных препаратов 11:07"Маленький зайчик": 42-летняя Дубцова показала рожденного после кесарева сечения сына 10:13"Мы стараемся": 65-летняя Надежда Кадышева поразила Кремль цветущим видом 09:29Заподозренная в романе с женатым мужчиной Асмус резко ответила на нападки 06:17Рулетики из баклажанов с сыром и яйцом: рецепт для уютного семейного застолья 03:17Агутин, Лепс, Шнуров: раскрыты цены выступлений звезд на новогодних корпоративах 00:24Резко поседевший Джигурда в очках и с тростью потряс народ своим видом 21:21Отец Жанны Фриске не будет смотреть сериал с участием внука Платона 18:38В Сети разгорелся скандал из-за памятника Вячеславу Зайцеву: Не заслужил! 18:18Можно в пост: рецепт супа из чечевицы 18:10Новый год в Москве: куда сходить всей семьей 17:38Театр Марии Киселевой представляет "Сказку о царе Салтане" 17:32Во Дворце Ирины Винер в Лужниках пройдет шоу "Тайна семьи Деда Мороза" 16:47Москва войдет в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо" 16:24Неожиданно: Распутина раскрыла секрет феноменальной молодости 16:07"Рождество в Музыколандии": пушистый кролик, классическая музыка и принц Мажор 15:34ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете факты "королевской" биографии Филиппа Киркорова 15:30Жители Китая с удовольствием следят за трансляциями из Московского зоопарка 14:541 декабря в столице стартует масштабный проект "Зима в Москве" 14:52Лариса Долина наконец-то озвучила реальную причину своего резкого похудения 14:13Тест: угадай советский фильм по кадру с заснеженной улицей 12:19Дети Киркорова вынуждены завершить дорогое обучение и вернуться в Россию из-за травли 12:02ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить события и героев фильма "Три тополя на Плющихе" 11:24"Начиная от черной икры": Андреев из "Иванушек" впечатлен роскошной свадьбой Туриченко 10:46Бородина раскрыла всю правду о давней непримиримой вражде с Собчак 09:21Алсу сделала заявление о смене фамилии после нашумевшего развода с Абрамовым 06:18Запеченная в духовке кукуруза: элементарный рецпт с удивительным результатом 03:36Диетолог раскрыла главный секрет стройной фигуры 62-летней Андреевой 00:16Бурунов и Савичева пришли на роскошную годовщину свадьбы Петрова 21:29Кристину Асмус заклеймили разлучницей за роман с продюсером 19:40Филипп Киркоров может остаться без работы в Новый год 18:58Тест: продолжи знаменитую фразу из советского фильма
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости, которые могут конфисковать

Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости, которые могут конфисковать
172

Лидер группы "Машина времени" проживает в Израиле.

Не секрет, что многие уехавшие из России артисты неплохо зарабатывали в нашей стране. Многие и сейчас продолжают наведываться на родину за длинным рублем. Например, музыкант Андрей Макаревич* имел в России от 6 до 8 миллионов рублей за один концерт. Это подарило ему неплохую возможность стать обладателем многочисленной недвижимости.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов предположил, что сегодня музыкант пытается тайно вывезти активы или просит кого-то продать жилье. Ведь ранее Виталий Бородин утверждал, что Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости. Он также настаивал на том, чтобы ограничить финансовые возможности уехавшим из страны артистам.

В Сети поддержали активиста и призвали конфисковать все накопленное у тех, кто отказался жить в России. По мнению публики, признанные иноагентами граждане заработали все эти блага за счет жителей нашей страны, но в то же время позволяют себе отпускать нелицеприятные высказывания в адрес бывших соотечественников.

В прошлом году стало известно, что Макаревич* в страхе потерять свое имущество, которое могут конфисковать, переписал российскую недвижимость на членов семьи. Часть квартиры он подарил сыну, огромный особняк отписал сестре. Сам же перебрался на ПМЖ в Израиль, где, по его словам, они с женой и сыном вынуждены делить однушку.

*признан в России иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

30 ноября 2024, 18:46
Андрей Макаревич*. Фото: Youtube / @sobchak
Аргументы и факты✓ Надежный источник

По теме

Макаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР"

"Выступлений никогда не состоится": Шахназаров ответил оскорбившему народ Макаревичу*
Андрей Вадимович Макаревич (иноагент)

Андрей Вадимович Макаревич (иноагент) музыкант

Британцы гадают, что будет с королевой Камиллой, когда на трон взойдет Уильям

Британцы гадают, что будет с королевой Камиллой, когда на трон взойдет Уильям
Весь мир осведомлен о тяжелом состоянии короля Карла III, и маловероятно, что он будет править долгие годы. Когда он уйдет (если не произойдет нечто совершенно непредсказуемое), трон унаследует принц Уильям, а его супруга Кейт Миддлтон станет королевой. Что же тогда сделает Камилла? Попробуем поразмышлять. Замуж за принца Каждая девушка мечтает встретить своего принца и выйти за него замуж.

Освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс попала под жесткий контроль

Освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс попала под жесткий контроль
Бритни Спирс недавно освободилась от опеки своего отца, что стало важным этапом в ее жизни. Однако, несмотря на это долгожданное освобождение, певица все еще не может полностью избавиться от контроля. В этом месяце она разорвала последнюю финансовую связь с бывшим мужем Кевином Федерлайном, прекратив выплаты алиментов на их младшего сына, который уже достиг совершеннолетия.

Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов

Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов
Филипп Киркоров уже несколько десятилетий остается трендсеттером российской эстрады. Он задает вектор, является ориентиром, показывает пример коллегам. И каждый раз удивляет зрителей. Перфекционист от природы, он привык всегда быть лучшим.

Пугачева стремительно лысеет: Спит в парике

Пугачева стремительно лысеет: Спит в парике
Алла Пугачева теряет свои шикарные волосы. Несмотря на свой возраст, певица Алла Пугачева продолжает появляться на публике с объемными прическами.

ТЕСТ: угадайте, что значат эти редкие и непростые слова

ТЕСТ: угадайте, что значат эти редкие и непростые слова
Многие из этих слов уже не используются в повседневном речи. А сможете ли вы догадаться, в каком значении они употреблялись. Узнайте это в нашем тесте! ВОПРОСЫ 1.

Выбор читателей

29/11Птн"Маленький зайчик": 42-летняя Дубцова показала рожденного после кесарева сечения сына 29/11ПтнПугачева стремительно лысеет: Спит в парике 29/11Птн"Мы стараемся": 65-летняя Надежда Кадышева поразила Кремль цветущим видом 29/11ПтнСамочувствие смертельно больного Губина значительно ухудшилось 29/11ПтнРезко поседевший Джигурда в очках и с тростью потряс народ своим видом 28/11ЧтвОтец Жанны Фриске не будет смотреть сериал с участием внука Платона