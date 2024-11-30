Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости, которые могут конфисковать

Лидер группы "Машина времени" проживает в Израиле.

Не секрет, что многие уехавшие из России артисты неплохо зарабатывали в нашей стране. Многие и сейчас продолжают наведываться на родину за длинным рублем. Например, музыкант Андрей Макаревич* имел в России от 6 до 8 миллионов рублей за один концерт. Это подарило ему неплохую возможность стать обладателем многочисленной недвижимости.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов предположил, что сегодня музыкант пытается тайно вывезти активы или просит кого-то продать жилье. Ведь ранее Виталий Бородин утверждал, что Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости. Он также настаивал на том, чтобы ограничить финансовые возможности уехавшим из страны артистам.

В Сети поддержали активиста и призвали конфисковать все накопленное у тех, кто отказался жить в России. По мнению публики, признанные иноагентами граждане заработали все эти блага за счет жителей нашей страны, но в то же время позволяют себе отпускать нелицеприятные высказывания в адрес бывших соотечественников.

В прошлом году стало известно, что Макаревич* в страхе потерять свое имущество, которое могут конфисковать, переписал российскую недвижимость на членов семьи. Часть квартиры он подарил сыну, огромный особняк отписал сестре. Сам же перебрался на ПМЖ в Израиль, где, по его словам, они с женой и сыном вынуждены делить однушку.

*признан в России иностранным агентом.