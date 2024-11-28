ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете факты "королевской" биографии Филиппа Киркорова

Лариса Долина наконец-то озвучила реальную причину своего резкого похудения

Фигуре Ларисе Долиной можно только позавидовать. В молодости она была "пышкой". но потом сдулась, и в 69 лет потрясает худобой. Что же на самом деле происходит с Народной артисткой? В свое время балерина Майя Плисецкая всем мечтающим похудеть рекомендовала закрыть рот и не есть.