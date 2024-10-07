СМИ: Кейт Миддлтон готовится снова лечь в больницу из-за онкологии

Кейт Миддлтон придется снова лечь в больницу из-за онкологии. Несколько недель назад она объявила о завершении курса химиотерапии, что вызвало волну поддержки со стороны общественности.



Однако, как стало известно, 21 октября Кейт ожидает госпитализацию для проведения дополнительных обследований и анализа состояния здоровья. По сообщениям СМИ, принцессе необходимо пройти ряд анализов для оценки эффективности предыдущего лечения.

Если результаты окажутся положительными и рак регрессировал, ей может потребоваться небольшое хирургическое вмешательство. В противном случае, если анализы покажут негативные результаты, Кейт может столкнуться с необходимостью начать новый курс химиотерапии.

Публичное признание о своем заболевании стало значимым шагом для Кейт. Она получила поддержку и сочувствие со всего мира, что подчеркивает важность открытого обсуждения таких серьезных тем, как онкология. В начале сентября она впервые поделилась своей историей, а затем вместе с мужем и детьми выступила перед камерой, сообщив, что чувствует себя лучше и готова вернуться к выполнению своих королевских обязанностей.

"Последние девять месяцев были настоящим испытанием для нашей семьи. Жизнь может измениться в одно мгновение, и нам пришлось научиться справляться с новыми реалиями", — отметила принцесса. Эти слова отражают не только ее личные переживания, но и общий опыт многих людей, сталкивающихся с подобными трудностями.