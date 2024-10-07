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Понедельник 7 октября

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Бородина ужаснула публику своей внешностью: Постарела от испуга

Бородина ужаснула публику своей внешностью: Постарела от испуга
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Ксения Бородина не смогла вынести новость о неисправности самолета.

Райский отпуск Ксении Бородиной и ее избранника Николая Сердюкова подошел к концу. Как бы не хотелось влюбленным остаться в теплых краях, пришло время возвращаться домой. Но, видео, опубликованные телеведущей в личном блоге, оказались наполнены страхом, а не грустью от перелета.

Как выяснилось, влюбленным и другим пассажирам пришлось целый час провести на борту самолета из-за его неисправности. Бородина пережила настоящий испуг от того, что им придется лететь в отремонтированной авиамашине. Она уже хотела было сойти с рейса, как вдруг их всех высадили и отправили в здание аэровокзала ожидать.

Ксения рассказала, как ее парень Николай спокойно проводит время и не переживает в отличие от нее из-за неприятности с перелетом. Себя же она показала с фильтром – и своей внешностью ужаснула публику.

Фото: соцсети / @borodylia

"Постарела от испуга", – написала Бородина, добавив смеющиеся смайлы.

Аэрофобы поддержали экс-ведущую "Дома-2", заявив, что они бы на месте Ксении выглядели бы еще более страшно, поскольку лететь в отремонтированном самолете для них равно, что лететь в поломанном. Другие же поддержали и посмеялись вместе с Бородиной, сообщив, что такие случаи, увы, не редкость в истории их перелетов и пожелали хорошо добраться домой.

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7 октября 2024, 12:15
Ксения Бородина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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