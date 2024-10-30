Вечная память: жену Леонтьева похоронили в родовом имении под Ростовым

Дворянские роды всегда составляли гордость России. И как же отрадно, что сегодня благодарные потомки продолжают хранить память о них.

Усадьба Воронино находится в 16 километрах от Ростова Великого. Род Леонтьевых здесь жил с XVII века. Именно в этих местах провела большую часть жизни Любовь Леонтьева – внучка легендарного генералиссимуса Александра Суворова.

Но ее потомку Сергею Леонтьеву, который сегодня владеет усадьбой, долгое время не удавалось найти место упокоения Любови Николаевны – в советские годы дворянское гнездо было разрушено и разорено. А когда разобрали советские постройки, то увидели, что на фундаменте склепа стоял домик сторожа.

Позже Сергею Леонтьеву позвонила местная жительница и сообщила: "У меня тут полы просели. Мужики вскрыли, а там написано: "Леонтьева". Оказалось, это надгробный камень с могилы вдовы генерал-майора Леонтьева, урожденной графини Зубовой. Она овдовела в 22 года, прожила 92 и была похоронена в родовом имении.

Любовь Николаевна – не только внучка генералиссимуса, но и двоюродная племянница поэта Дмитрия Хвостова, племянница светлейшего князя Платона Зубова (фаворита императрицы Екатерины II), дочь Николая Зубова (старшего из братьев Зубовых, участвовавших в убийстве Павла I). Ее муж Иван Леонтьев – участник Наполеоновских войн, правнук князя Никиты Волконского (шут императрицы Анны Иоанновны), правнучатый племянник канцлера и генерал-фельдмаршала графа Алексея Бестужева-Рюмина. Вот такой замечательный род Леонтьевых!