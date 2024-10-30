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Среда 30 октября

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Пугачева резко отреагировала на слухи о разводе с Галкиным*

Пугачева резко отреагировала на слухи о разводе с Галкиным*
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Алла Пугачева и Максим Галкин* оказались в центре внимания после появления в прессе слухов о возможном крахе их брака. Переезд на Кипр, кажется, не пошел на пользу их отношениям, и это вызвало множество спекуляций среди поклонников и недоброжелателей.

Несмотря на то что пара старается сохранять позитивный имидж, многие задаются вопросом, действительно ли их многолетние отношения подверглись испытанию из-за внешних обстоятельств. Алла Пугачева, покинувшая Россию с мужем, долго надеялась на возвращение в родные края.

Однако с каждым новым событием становится все более очевидно, что Галкин окончательно порвал связи с родиной, и певице теперь приходится адаптироваться к новой жизни. В недавнем интервью старшая дочь Примадонны раскрыла, что Алла Борисовна все еще мечтает о возвращении, несмотря на все трудности.

Скандал с фальшивым антиквариатом, который пара собирала на протяжении многих лет, стал еще одной каплей в чашу терпения. Однако слухи о разводе продолжали множиться, и артистка не могла оставаться равнодушной к подобным спекуляциям.

На своей странице в соцсетях Пугачева обратилась к хейтерам с сарказмом: "О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте ещё. Смелее, ребята! Нам нравится".

Под этой публикацией можно было увидеть множество положительных комментариев, что наводит на мысль о том, что некоторые отзывы могли быть тщательно отобраны. Тем не менее, негативные мнения о Пугачевой и Галкине активно обсуждаются в интернете. Пользователи не стеснялись высказывать свое недовольство.

*признан в России иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

30 октября 2024, 11:37
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Телеграм-канал "Звездец какой-то"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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