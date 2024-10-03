Тест: угадай знаменитый советский фильм по кадру с таксистом

Покинувшая Россию жена Петросяна светится от счастья: А где же семья?

Татьяна Брухунова поделилась радостной новостью. Супруга Евгения Петросяна отправилась в путешествие. Она улетела из России и теперь находится в стране, о которой мечтала на протяжении семи лет — Южноафриканской Республике, а именно в Кейптауне.