Тест: угадай знаменитый советский фильм по кадру с таксистом

Также уходит в прошлое и образ таксиста как умудренного опытом водителя в фуражке. Давайте вспомним, какими показывало таксистов советское кино. Попробуйте угадать знаковый фильм по кадру с водителем.
Давно позади осталась эпоха, когда таксист мог сам решать, кого везти, а кого нет. Сервис такси стал полностью ориентирован на клиента.
Также уходит в прошлое и образ таксиста как умудренного опытом водителя в фуражке. Давайте вспомним, какими показывало таксистов советское кино. Попробуйте угадать знаковый фильм по кадру с водителем.