Гагарину застукали за встречей с новым таинственным мужчиной

Полина Гагарина снова попала в центр внимания. На днях в социальных сетях появился видеоролик, где артистка ужинает с загадочным мужчиной.



Имя спутника пока остается неизвестным. Это не помешало поклонникам начать обсуждения и строить предположения о новом романе Гагариной.

Осенью прошлого года Полина открыто заявила о своих отношениях с танцором Станиславом Миковым. Этот союз стал довольно обсуждаемым, так как мужчина был женат на танцовщице Оксане Стратулат. Пара часто появлялась вместе на публичных мероприятиях, и их роман привлек внимание многих. Однако, как стало известно, история любви Полины и Станислава, похоже, подошла к концу.

Для Гагариной это не первый опыт в личной жизни. Она дважды была замужем: в первом браке с Петром Кисловым у нее родился сын Андрей, а во втором — с Дмитрием Исхаковым, с которым у певицы появилась дочь Мия. Их развод в 2020 году стал неожиданностью для многих, так как пара долго пыталась наладить отношения после расставания и дележа ребенка.

Недавно слухи о новой любви Гагариной усилились после того, как она была замечена в компании незнакомца. В то время как сама певица предпочитает не комментировать свою личную жизнь, поклонники уверены: у нее новый роман. Ранее Полина также встречалась с саундпродюсером Владимиром Чиняевым, с которым их связывали музыкальные проекты. Поговаривали, что именно эта интрижка стала одной из причин ее развода с Исхаковым.

Пока что детали нового романа остаются загадкой. Однако фанаты активно обсуждают возможные отношения Гагариной с новым мужчиной, надеясь на то, что вскоре она поделится новыми подробностями своей личной жизни. Интрига вокруг артистки продолжает расти, и многие ждут официальных комментариев от самой Полины.