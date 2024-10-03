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Четверг 3 октября

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Гагарину застукали за встречей с новым таинственным мужчиной

Гагарину застукали за встречей с новым таинственным мужчиной
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Полина Гагарина снова попала в центр внимания. На днях в социальных сетях появился видеоролик, где артистка ужинает с загадочным мужчиной.

Имя спутника пока остается неизвестным. Это не помешало поклонникам начать обсуждения и строить предположения о новом романе Гагариной.

Осенью прошлого года Полина открыто заявила о своих отношениях с танцором Станиславом Миковым. Этот союз стал довольно обсуждаемым, так как мужчина был женат на танцовщице Оксане Стратулат. Пара часто появлялась вместе на публичных мероприятиях, и их роман привлек внимание многих. Однако, как стало известно, история любви Полины и Станислава, похоже, подошла к концу.

Для Гагариной это не первый опыт в личной жизни. Она дважды была замужем: в первом браке с Петром Кисловым у нее родился сын Андрей, а во втором — с Дмитрием Исхаковым, с которым у певицы появилась дочь Мия. Их развод в 2020 году стал неожиданностью для многих, так как пара долго пыталась наладить отношения после расставания и дележа ребенка.

Недавно слухи о новой любви Гагариной усилились после того, как она была замечена в компании незнакомца. В то время как сама певица предпочитает не комментировать свою личную жизнь, поклонники уверены: у нее новый роман. Ранее Полина также встречалась с саундпродюсером Владимиром Чиняевым, с которым их связывали музыкальные проекты. Поговаривали, что именно эта интрижка стала одной из причин ее развода с Исхаковым.

Пока что детали нового романа остаются загадкой. Однако фанаты активно обсуждают возможные отношения Гагариной с новым мужчиной, надеясь на то, что вскоре она поделится новыми подробностями своей личной жизни. Интрига вокруг артистки продолжает расти, и многие ждут официальных комментариев от самой Полины.

Шоу-бизнес в Telegram

3 октября 2024, 09:28
Полина Гагарина. Фото: соцсети
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Фоторепортаж

Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино

Полина Гагарина. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Анфиса Чехова. Фото: © Bulkin Sergey/Global Look Press/globallookpress.com
Анфиса Чехова. Фото: © Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Дима Билан. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Юлия Паршута. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com

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