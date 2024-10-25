42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой

42-летняя певица Сати Казанова родила первого ребенка. Событие стало настоящим праздником для ее поклонников.



Бывшая солистка популярной группы "Фабрика" поделилась радостной новостью в своем микроблоге, отметив, что роды состоялись 23 октября. В своем посте она рассказала о том, как именно произошли эти важные события в ее жизни.

Сати написала: "Родилась наша долгожданная доченька". Она подчеркнула, что судьба предопределяет, как именно приходит в этот мир новый человек.

Артистка отметила, что ее малышку словно "поцеловала судьба", ведь роды прошли в атмосфере красоты и святости. Певица также рассказала, что ее муж, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, был рядом в этот важный момент: "Той ночью мы оба прошли могучее посвящение".

Сати Казанова и Стефано Тиоццо связали свои судьбы в 2017 году. В начале июня этого года певица сообщила о своей беременности, назвав это событие "вымоленным чудом и даром".

Она открыто делилась своими переживаниями о том, как эмоциональность влияет на ее состояние, и как ей иногда трудно избегать стресса. Тем не менее, Казанова отметила, что ее интересное положение принесло в жизнь новые ощущения — трепет и радость, а также наполнило существование светом и любовью.

Этот период стал для Сати не только временем ожидания, но и глубоких изменений в ее внутреннем мире. Певица уверена, что материнство — это особый путь, который открывает новые горизонты и помогает по-новому взглянуть на жизнь. Теперь она готова к новым вызовам и радостям, которые принесет ей материнство.