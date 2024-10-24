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Четверг 24 октября

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Адвокат оценил шансы Прилучного обыграть Муцениеце в вопросе алиментов с помощью Брутян

Адвокат оценил шансы Прилучного обыграть Муцениеце в вопросе алиментов с помощью Брутян
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Скандал вокруг Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжает привлекать внимание общественности. После недавней победы Агаты в суде казалось, что конфликт утихнет, но это лишь начало новой волны противостояния.

Разборки между бывшими супругами стали настоящим шоу, которое интересует не только их поклонников. Каждый день появляются новые подробности: то Агата требует увеличить алименты, которые изначально составляли 100 тысяч рублей, то звезда сериала "Мажор" подает иск с намерением забрать детей к себе. На данный момент Тимофей находится у матери, пока идут судебные разбирательства.

Недавние события обострили ситуацию: в сети появился видеоролик, где Агата говорит о сожалениях по поводу материнства. Это заявление вызвало бурю обсуждений, и вскоре стало известно, что мать Павла и его новая жена подали на него в суд, требуя алименты. Интересно, что обе женщины рассчитывают на финансовую поддержку: одна — для себя, другая — для сына Микаэля. Юристы утверждают, что этот шаг может снизить алименты для детей от Агаты, поскольку теперь обязательные расходы увеличились.

Такой ход действий вызывает недоумение у многих. Подписчики в социальных сетях задаются вопросом, как можно забирать у матери собственных детей. Кажется, что образ идеальной семьи, который Зепюр транслирует в своих аккаунтах, не соответствует реальности. Она регулярно делится фотографиями с Павлом и детьми, выставляя их как счастливую семью.

Однако если это действительно так, то как объяснить отсутствие финансовой поддержки для общего ребенка? Варианты развития событий могут быть различными: либо история с алиментами — фейк, либо семья должна будет доказать в суде, что Прилучный не выполняет свои обязанности.

Адвокат Андрей Алешкин прокомментировал ситуацию. Он отметил, что знаменитости часто прибегают к подобным стратегиям. Каждая сторона выбирает свой путь защиты, и дело может принять неожиданный поворот. Суду предстоит разобраться в том, где правда: в блестящих постах в соцсетях или в фактах, изложенных в иске.

Зепюр должна будет доказать, что Павел не обеспечивает ребенка. Для этого потребуется предоставить финансовые документы и банковские выписки. Если окажется, что муж не поддерживает семью материально, это станет весомым аргументом в суде.

Тем не менее, наличные расчеты могут стать проблемой. Как подтвердить выплаты без цифрового следа? Это может создать трудности для Павла: ему придется доказать свою финансовую помощь семье.

Если суд примет сторону Прилучного, алименты для Агаты могут быть значительно снижены. Однако репутация Павла может пострадать безвозвратно. В конечном итоге, за каждым шагом стоит риск: кто-то обязательно понесет ответственность за свои слова и действия.

Шоу-бизнес в Telegram

24 октября 2024, 12:31
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети
Woman.ru✓ Надежный источник

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