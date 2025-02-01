Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем?

Эта тема – одна из самых неоднозначных в среде ЗОЖ. Подробно обсудили ее с нутрициологом Ксенией Глинкиной в нашем материале.

Ночью организм продолжает работать: он восстанавливается, перерабатывает пищу и выводит токсины. За это время человек теряет воду через дыхание и потоотделение, поэтому утром просыпается, как после "сушки". Это первый повод восполнить водный баланс. Нутрициолог Ксения Глинкина рассказала, как лучше начать день.

Что происходит после стакана воды натощак?

Вода — это "стартер" для организма. Она активирует все органы и системы, словно "включая" их после ночного отдыха. Стакан воды с утра запускает обмен веществ, что помогает поддерживать вес и сжигать калории.

Она выводит токсины, накопившиеся за ночь. Очищает организм и улучшает работу печени и почек. Вода натощак готовит желудочно-кишечный тракт к приему пищи. В том числе стимулирует перистальтику кишечника и помогает предотвратить запоры.

Как сказано выше, вода восполняет водный баланс и улучшает гидратацию тканей. Благодаря этому кожа, более упругая и сияющая. Обезвоживание негативно сказывается не только на внешнем виде, но и на работе мозга: вызывает усталость, головные боли и снижает концентрацию. Утренний стакан воды, наоборот, поддерживает мозг и когнитивные функции в тонусе.

Какую воду лучше пить утром?

Лучше всего пить воду с температурой 38-40 градусов. Она не требует дополнительных энергозатрат на согревание и не вызывает спазмы. Однако это не должен быть кипяток, как многие рекомендуют в сети. Слишком горячая вода повреждает слизистые, а это может быть опасно.

Стоит отдавать предпочтение фильтрованной или бутилированной воде. Также можно добавить ломтик лимона. Это не только улучшит вкус, но и обогатит воду витамином С и дополнительно активирует пищеварение.

Когда лучше пить воду утром?

Идеальное время — сразу после пробуждения, за 15-30 минут до завтрака. Так организм лучше подготовится к приему пищи и усвоит питательные вещества.

Эта привычка полезна всем, но особенно важна:

При желании снизить или поддержать вес.



Людям с проблемами пищеварения (запоры, вздутие).



При быстрой утомляемости.



Тем, кто мало пьет воды в течение дня.



Пожилым людям, у которых риск обезвоживания выше.



Начинать день со стакана воды — одна из лучших здоровых привычек. Можно сделать это утренним ритуалом, который принесет много бонусов состоянию и зарядит энергией на весь день.