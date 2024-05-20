Куда сходить в Москве и России: афиша с 23 мая по 2 июня

Пугачева заявила о приезде Тесты Глюк'oZа начала жизнь с чистого листа Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Пятница 2 августа

09:14Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная 04:42Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала 00:45Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства 21:30Кушанашвили сразу рванул на работу после госпитализации из-за рака 21:11Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой 20:34Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце 19:46Глюкоза объявила о принятом решении после позора в Красноярске 19:14Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы 18:35"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко 17:54"Разрушают организм": 58-летняя Наталья Штурм страдает от невыносимой боли 17:35Появление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 16:57Ургант решил вернуться на сцену после долгого молчания: где и как это произойдет 16:26Кети Топурия родила третьего ребенка: сообщила пол и имя 16:18Измотанная тяжким трудом Бузова залезла в бассейн к толпе оголенных мужчин 15:35Что происходит на могиле цинично убитой в подъезде Галины Старовойтовой 14:45Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России 14:11У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество 13:58Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса 12:53Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан 11:40Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит 11:10Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб 09:59Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 09:52"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество 08:48Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием 04:33Сын Джоли разбился в аварии 00:21Холостяк Криштиану Роналду всех обманывал: что скрывал знаменитый футболист 21:47Шансы 75-летней Пугачевой вернуться на большую сцену свели к нулю 21:02Джигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 20:52Харламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук 19:11Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри 18:10На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования 17:49Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17:09SHAMAN резко подорожал в разы на фоне затишья в карьере оскандалившейся Бузовой 16:59Как у Долиной: у Волочковой обнаружена покрывающая тело волдырями редкая форма аллергии 15:37Показавшую феноменальную растяжку Карпович предостерегли от участи Волочковой 15:36Нереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 14:23У Светличной обнаружили опухоль в мозге 13:18Появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем 12:44ТЕСТ по фильмам с Людмилой Гурченко: вспоминаем роли и цитаты 12:10Публика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 11:09Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов 10:48"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии 10:14Зверев обнародовал пикантные подробности половой жизни 62-летней Сябитовой 10:00Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая 08:40Галкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья 04:19В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина 00:28Уехавшая из России Гагарина взялась за бутылку 22:10"Иди ты на ***": у оскандалившейся Лолиты сдали нервы 21:48Открестившаяся от Джоли и Питта дочь столкнулась с серьезными проблемами 21:19"Вы скрючитесь от рака": народ довел Боню до срыва – чуть не плачет
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Куда сходить в Москве и России: афиша с 23 мая по 2 июня

Куда сходить в Москве и России: афиша с 23 мая по 2 июня
5565

Начинается настоящее лето. Оно принесет всем нам много радости и ярких впечатлений. Лучшие культурные события из нашей подборки помогут вам сориентироваться и выбрать самое интересное.

КОНЦЕРТ

"Волшебное путешествие"

В центре сюжета этой красочной музыкальной программы три друга, получившие от Волшебника могущественную волшебную палочку. Они оказываются в центре вихря времени, который приводит их в советское прошлое, там они встречают персонажей из любимых сказок и фильмов. Школьники посетят школу, где учились их родители, встретятся с любимыми героями и переживут невероятные приключения в мире, где возможно все…. Прозвучат песни и мелодии из знаменитых из советских фильмов и мультфильмов в исполнении Детского хора Большого театра России, Молодежной оперной программы Большого театра и Московского государственного академического симфонического оркестра.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди» национального проекта "Культура".

26 мая, Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ (павильон 75).

Фото: пресс-служба

РЕАЛИТИ

"Клиника счастья. Реалити"

Это уникальное для России реалити-шоу с ведущей Авророй расширяет границы популярного сериала KION с Дарьей Мороз и переносит в реальную жизнь работу "Клиники счастья". Участники — реальные семейные пары, которые зашли в тупик в личных и сексуальных отношениях. Экспертами шоу стали профессиональные профильные специалисты, им предстоит помочь 24 парам из 16 городов страны разобраться с проблемами, которые мешают им жить полноценной жизнью. В каждом выпуске — новые семьи с разными судьбами, но с одинаковым запросом: спасти семью и стать счастливыми.

С 1 июня, KION.

Фото: пресс-служба

КИНО

"Пушистый вояж"

Педро и Грейси – домашние любимцы, которые постоянно ссорятся и попадают в неприятности. Педро – наглый беспородный кот, который не боится запачкать лапы. Грейси – надменная чистокровная домашняя собачка, считающая себя настоящей аристократкой. Во время переезда семьи в новый город переноска с питомцами ломает багажную ленту в аэропорту, и животные оказываются на воле. Чтобы добраться до дома, главным героям предстоит пройти непростой путь, таящий множество опасностей. Педро и Грейси обзаведутся новыми друзьями и встретят коварных врагов. Но главное – им предстоит найти общий язык и научиться работать в команде. Ведь только так можно преодолеть все невзгоды и воссоединиться с семьей. Зрителей ждут яркие персонажи и увлекательные приключения в самых неожиданных локациях. Мультфильм «Пушистый вояж» – невероятно светлая и добрая история о важности дружбы и семьи, которая не оставит равнодушными ни детей, ни родителей.

С 23 мая во всех кинотеатрах

ВЫСТАВКА

"В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу"

Выставка-путешествие для всей семьи основана на автобиографическом романе Марка Шагала "Моя жизнь". Семь разделов экспозиции познакомят зрителей с героями и любимыми сюжетами художника в контексте наиболее важных фрагментов его ранней биографии: от родительского дома в Витебске до парижской мастерской. На выставке представлены живописные и графические работы Марка Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера. Всех авторов объединяет тема детства, проведенного в еврейских местечках и ставшего позднее основой для модернистских экспериментов.

С 27 мая, Еврейский музей и центр толерантности.

Фото: пресс-служба
"Молодо-зелено"

Художница разработала уникальную методику сочетания акрила с переработанным пластиком. Наталья Ушакова органично внедряет в яркий, жизнерадостный и динамичный мир своих полотен фрагменты использованных пластиковых предметов, делая их неотъемлемой частью естественной среды персонажей. Эти работы обыгрывают экологическую тему, актуальную в наши дни.

До 26 мая ежедневно (кроме понедельника), до конца июня – по субботам и воскресеньям, Галерея Натальи Ушаковой.

Фото: пресс-служба / Игорь Гарин

ТЕАТР

"Заячий стон"

Это сатирическая комедия с уже фирменной легкостью и иронией квартета в стиле StandUp–кабаре. Спектакль прольет свет на всемирно известное событие и заставит посмотреть на него под разными углами. Что, если "Титаник" – это мы с вами? Вас ждет настоящий коктейль из песен, юмора и монологов про наши с вами айсберги, которые могут нас потопить. В ролях: Кирилл Петров, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Максим Амельченко.

23 мая, СТД РФ "На Страстном".

Фото: пресс-служба

"Ястреб"

Пронизанная обаятельным житейским юмором пьеса "Ястреб" рассказывает о неожиданном эпизоде из жизни двух интеллигентных учительниц сельской школы. В этом далеком поселке природа так близка к человеку, что на школьный двор залетают ястребы и нападают на голубей прямо на глазах учеников. Женщинам предстоит выполнить необычное требование руководства – остановить ястреба, чтобы тот не пугал школьников. Так учительница русского языка и литературы вместе с педагогом французского берут на себя эту комичную и почти невыполнимую миссию. Режиссеры: Павел и Данила Россомахины.

31 мая, ЦДР на Соколе.

Фото: пресс-служба

"Тетка Чарлея"

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция… Спектакль Ильи Макарова и Дмитрия Астрахана – это, конечно, комедия. Но за шутками, юмором и забавными ситуациями героев скрывается настоящее чувство любви.

31 мая, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

МЮЗИКЛ

"МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"

Это первый в России гастрономический мюзикл, совершенно новый формат развлечений и отдыха: зрителей ждет изысканный авторский ужин от Pinskiy&Co, яркое шоу бродвейского уровня, атмосфера светской вечеринки и танцы. Сидя за столиками, гости театра окажутся прямо в центре сюжета и станут не только зрителями, но и главными героями вечера. В основе сюжета мюзикла — история любви Сони и Макса из небольшого провинциального города, мечтающих покорить столицу. Но Москва круто меняет их жизнь.

Каждую среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, театр "Одеон".

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Курские Песни 2.0"

Этот концерт пройдет в преддверии 110-летия со дня рождения композитора Георгия Свиридова – уроженца Курска и создателя знаменитой кантаты "Курские песни", которая в 2024 году отмечает свое 60-летие. В вечере примут участие заслуженные артисты России Михаил и Андрей Ивановы, дуэт скрипачей-виртуозов – Игорь Заливалов и София Бридж; Даниил Прокопьев (барабаны) и Даниил Мальцев (бас). Кантата "Курские песни" будет исполнена в современном этно-джазовом звучании. Образы народной песни предстанут в ретроспективе исторического и культурного развития, от формирования в народных обрядах в глубокой древности, через трансформацию в академической музыке до современной интерпретации в актуальные жанры электронной и джазовой музыки.

24 мая, Российский национальный Музее Музыки.

Фото: пресс-служба

"Советский джаз"

Большой джазовый оркестр Петра Востокова представляет программу, посвященную 90-летию известного российского саксофониста и композитора Георгия Гараняна. На концерте прозвучат композиции самого Гараняна, среди которых "Баллада", "Лунный свет", "Талисман", а также знаменитые произведения других авторов в аранжировке Гараняна, например, "Август" Яна Франкеля или "Весна идет" Исаака Дунаевского.

28 мая, Московская консерватория.

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"Московский детский фестиваль искусств "Небо"

На два дня главный парк столицы станет большой игровой и образовательной площадкой, которая объединит театр и цирк, науку и искусство, литературу и архитектуру, музыку и танец. На 9 площадках фестиваля состоится более 100 событий: собственные премьеры фестиваля, гастроли региональных театров, зрительские хиты ведущих московских театров, выступления инди-музыкантов и выставка арт-объектов. Программа сможет увлечь не только детей и подростков, но и взрослых. Здесь каждый найдет что-то по душе: научные эксперименты и спектакли-променады, мастер-классы по сценическому движению и музыкальным профессиям, зрелищные театральные постановки и концерты. Все события фестиваля бесплатны для зрителей, но для посещения некоторых потребуется регистрация.

1 и 2 июня, Парк им. Горького.

Фото: пресс-служба

СКОРО

Хибла Герзмава

Хибла Герзмава в сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева представит специальную джазовую программу. В нее войдут войдут джазовые стандарты, популярные песни и классические произведения в джазовой обработке: Fly Me to the Moon, Bésame mucho, Я шагаю по Москве, Ветер перемен"... Хибла Герзмава продемонстрирует широту и разносторонность своих вокальных и артистических возможностей. Ее лирико-колоратурное сопрано одинаково убедительно звучит как в классических ариях, так и в джазовых импровизациях.

28 июня, Зеленый театр ВДНХ.

Фото: пресс-служба

КНИГИ

"Китап-байрам"

Более 230 издательств из 18 регионов России, 6 стран ближнего зарубежья, творческие встречи и лектории с участием известных писателей и поэтов России, насыщенная развлекательная программа для гостей и жителей башкирской столицы и, конечно, невероятное количество книг с литературными произведениями разных жанров – все это Международная книжная ярмарка "Китап-байрам". В течение трех дней на Советской площади развернется настоящая ярмарка книг ведущих издательств России и стран ближнего зарубежья, для уфимцев и гостей столиц будут организованы творческие встречи с известными писателями и поэтами, различные мастер-классы, конкурсы, лекции, обширная развлекательная программа.

С 24 по 26 мая, Уфа.

Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет (12+)

Телеграм канал

20 мая 2024, 15:25
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа
Начинается последний месяц лета. Проведите его ярко и вкусно. Наши рекомендации помогут вам в этом. АКЦИЯ"Женский форум" Организаторами акции стали финалист "Битвы экстрасенсов" Даная Марковская, психолог Анастасия Касьяненко и один из ведущих психологов канала ТНТ Светлана Прель.

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля
Большая часть лета позади... Проведите его остаток ярко, интересно, полезно. Афиша культурных событий от "Дни.ру" столицы позволит вам сориентироваться и сделать правильный выбор! МЮЗИКЛ"Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля
Середина лета! Это время хорошего настроения и ярких впечатлений. Проведите его интересно! ФЕСТИВАЛЬ"Белые ночи Санкт-Петербурга"Это одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны с более чем 30-летней историей.

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля
Лето в разгаре! Проведите его с пользой! Ведь вокруг так много интересного! Афиша поможет вам сделать правильный выбор. РЕЛИЗ"Поднимаем флаг"Российский дзюдоист, обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо Алексей Леденев и певец Прохор Шаляпин сделали подарок российским спортсменам.

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет
Новый сет в гастрономическом ресторане может быть спорным, противоречивым, сногсшибательным или совсем наоборот, но в любом случае он обязан быть концептуальным. Иначе это будет простой набор блюд, которые принципиально ничего не добавят к основному меню, а значит и к гастрономическому опыту гостей. Поэтому новый сет в гастрономическом ресторане это всегда сознательное, выверенное и глубоко продуманное решение, заявка шеф-повара на то, чтобы сформулировать какой-то иной, оригинальный взгляд на еду. В ресторане Bjorn, что на Пятницкой улице, этому принципу следуют в полной мере. Новое творение бренд-шефа Андрея Федосеева и шеф-повара Владимира Молчанованазывается SÄTT, что в переводе со шведского означает «Путь».

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне
Москва медленно, но верно продолжает разворачиваться в сторону гастрономических традиций российских регионов. В городе появляется все больше заведений национальной кухни в строгом смысле слова, но осваиваются и другие форматы. Так в ресторане Manul решили не выбирать что-то одно, а представить собирательный образ кулинарного наследия обширного сибирского региона. Речь идет о новом проекте, который на днях открылся на Охотном ряду.

Выбор читателей

01/08ЧтвМогила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 31/07Срд"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии 31/07СрдПублика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 31/07СрдОтвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая 01/08ЧтвПоявление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 31/07СрдЗверев обнародовал пикантные подробности половой жизни 62-летней Сябитовой