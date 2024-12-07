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Суббота 7 декабря

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Куда сходить в Москве: афиша c 11 по 18 декабря

Куда сходить в Москве: афиша c 11 по 18 декабря
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Декабрь – время чудес, праздников и радости. Подарите себе хорошее настроение при помощи лучших событий из подборки "Дни.ру"!

ТЕАТР

"Играем Зощенко"

В основе спектакля – рассказы "Преступление и наказание", "Забавное приключение" и пьеса "Свадьба", написанные Михаилом Зощенко. Место действия спектакля Глеба Черепанова – съемочная площадка: сегодня, в XXI веке, снимается фильм по произведениям Зощенко. Действующими лицами спектакля становятся не только герои Зощенко, но и члены съемочной группы, а сама съемка – основное событие, вокруг которого все и разворачивается, именно на его фоне зрителю будут рассказаны три новеллы. Это спектакль-праздник, полный оптимизма, юмора и колкой сатиры. Узнаваемые персонажи, притягательная и яркая атмосфера эпохи НЭПа и зажигательные танцы. В ролях: Тимур Еремеев, Сергей Колесников, Ольга Богданова и другие.

13 декабря, Театр Армии.

Фото: пресс-служба

"12"

Это история о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приёмного отца – русского офицера. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело. В ролях: Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко и другие.

16 и 17 декабря, Театр Сатиры.

Фото: пресс-служба

"Дама с камелиями"

Можете ли вы поверить, что люди окруженные вниманием, беспрерывно ведущие светские беседы, праздный образ жизни и усыпанные комплиментами на самом деле нуждаются в тишине, уединении и хотят быть просто любимыми? "Дама с камелиями" — самое известное произведение Александра Дюма (сына). В романе, основанном на реальных событиях, главная героиня — Маргарита, любила камелии, потому что они без запаха, виноград в сахаре, потому что он без вкуса и богатых мужчин, потому что они без сердца. Режиссером спектакля стал Дмитрий Астрахан, а в ролях – Валерия Ланская, Сухраб Хайлобеков, Андрей Карако, Елена Анисимова, Александр Панов и другие.

12 и 13 декабря, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

ТАНЦЫ

Ансамбль "Березка"

Этот уникальный коллектив воплощает на сцене поэтический образ русской женщины, воспетый великим хореографом Надеждой Надеждиной. Аутентичный традиционный костюм играет одну из важнейших ролей в создании хореографического образа ансамбля "Березка". Красный сарафан, зелёная веточка берёзки, взмах бирюзового платочка — и вот уже зритель полностью захвачен чарующей силой национальных традиций. Концерты ансамбля всегда сопровождаются триумфальным успехом: невозможно остаться равнодушным к такому филигранному исполнению русского народного танца. В этот вечер зрители увидят номера из золотого фонда ансамбля.

16 декабря, Московский Международный Дом Музыки.

МАСТЕР-КЛАСС

"Энергия: зарождение и управление"

Бизнес-тренер, писатель, публицист Ирина Хакамад расскажет, что такое энергия человека и откуда она берется. Как понять, к какому энергетическому типу людей вы относитесь, и что является вашим источником энергии? Как "прокачивать" и сохранять свою энергию? Как понять, куда уходит энергия и как перекрыть ее отток? Как перестать "питаться" чужой энергией и прекратить терять ее в постоянном поиске новой порции? Как стать "прокаченным" человеком, чтобы ловить свой поток и сохранять его?

16 декабря, Московский дворец молодежи.

ШОУ

ENIGMA | ENYA | ERA

Зрителей ждет головокружительное погружение в неизведанные измерения вселенной под любимые мелодии знаменитых групп Enigma и Era, а также ирландской певицы Enya. Проводниками в загадочные миры станут талантливые музыканты из Imperialis Orchestra, известные мастера оригинальных аранжировок. Каждый из участников оркестра тонко чувствует стиль и формирует настроение композиции, проживает каждое произведение вместе со слушателями. Партию голоса воссоздадут восхитительные звуки солирующей скрипки, виолончели и духовых, а весь ансамбль погрузит слушателей в неповторимую атмосферу, наполненную волнующими чувствами. Хорошо знакомая музыка будет сопровождаться уникальным мультимедиа-контентом, созданным на основе программы концерта.

11 декабря, Театр "Русская песня".

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

АЛСУ

В этот вечер Алсу предстанет перед зрителями в новом, неожиданном амплуа: ее чарующий голос сольется с мощью симфонического оркестра, создавая незабываемую атмосферу. Такой формат позволит по-новому взглянуть на творчество артистки, раскрыть глубину и чувственность её песен, подарить публике ни с чем не сравнимые эмоции. Каждый, кто придет в этот вечер в Дом Музыки, сможет погрузиться в мир тонких эмоций, пережить вместе с артисткой гамму чувств, которые она вложила в свои песни. В программу вошли и новые песни, и талисманы творчества Алсу – "Свет в твоем окне", "Зимний сон", "Иногда".

17 декабря, Московский Международный Дом музыки.

Фото: пресс-служба

"Хрустальная симфония"

На сцену Большого зала выйдут звезды мирового уровня — дирижер Владимир Спиваков и оперная певица Хибла Герзмава. Музыкальная программа вечера включает фрагменты из опер Джузеппе Верди, Пьетро Масканьи, Джакомо Пуччини, Франческо Чилеа, Эрнесто де Куртиса. Ведущая вечера — телеведущая Елена Летучая. Вечер посвящен 210-летию со дня рождения поэта Михаила Лермонтова. Организаторы мероприятия — Корпорация "Синергия" и Posta Magazine.

13 декабря, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского.

ФИЛЬМ

"Мое собачье дело"

Эта добрая приключенческая история для всей семьи расскажет о четырехлапом герое, который отправляется в невероятное путешествие, чтобы спасти своего хозяина. Главные роли в картине исполнили Максим Лагашкин ("Лед 2"), Ирина Пегова "Домашний арест", Андрей Андреев ("Батя"), Юлия Сулес ("О чем говорят мужчины") а также звезда ситкома "Сваты" Анатолий Васильев. Режиссером проекта выступил Александр Бабаев ("Тайный Санта").

Уже в кино.

Фото: пресс-служба

КНИГА

"БондиАнна. В Россию с любовью"

Это первый автобиографический роман ведущей телеканала РЕН ТВ Анны Чапман. В нем раскрываются подробности личной жизни, трагические утраты и путь к личностному росту. Книга повествует о взаимоотношениях героини с окружающими — от друзей до мужа, их яркую, но болезненную любовь, борьбу с зависимостями и трудностями интеграции в новую среду. Личная трагедия, изменившая ее, становится основой для размышлений о женской реализации, психологической созависимости и внутренней силе преодоления кризисов.

Уже в продаже.

Фото: пресс-служба

ОТКРЫТИЕ

TAPIERA

Знаменитая сеть чайных станций открыла новую локацию в сердце столицы. Уникальная атмосфера, авторские чайные напитки и волшебная коллекция вкусов — все это сделает новое заведение настоящим местом притяжения для любителей чая и тех, кто ищет новые гастрономические впечатления. Здесь традиции азиатского чаепития искусно переплетаются с современными трендами. Меню обещает быть особенно атмосферным и волшебным: напитки, которые не только согревают, но и дарят настоящее гастрономическое наслаждение.

Каждый день, ул. Шаболовка, 30/12.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Зимний аккорд"

По традиции, группа "Ария" под Новый год даст специальное шоу под названием "Зимний аккорд". Музыканты позволят себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы. Будет, как всегда, – ярко и талантливо! Торопитесь! Билеты могут закончиться раньше, чем вы решите, где же провести этот особенный вечер накануне Нового года.

30 декабря, 1930 Moscow.

Фото: пресс-служба

Информационная продукция для зрителей, достигших возраста шестнадцати лет (16+).

Шоу-бизнес в Telegram

7 декабря 2024, 11:06
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша c 1 по 10 декабря

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Екатерина Христова
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Как правильно готовить яйцо пашот: получится даже у новичка

Как правильно готовить яйцо пашот: получится даже у новичка
Яйцо пашот – это классическая французская закуска, представляющая собой яйцо, сваренное без скорлупы в кипящей воде, при этом желток остается жидким, а белок – твердым. Правильно приготовленное яйцо пашот выглядит эстетически привлекательно и обладает приятным вкусом. Чтобы добиться идеального результата, необходимо соблюдать определенные правила и технику приготовления. Рассмотрим пошагово, как правильно варить яйца пашот. Ингредиенты: Яйца — 2-3 штуки (в зависимости от количества порций); Вода — 1 литр; Уксус — 1 столовая ложка; Соль — 1 чайная ложка.

ТЕСТ: только всесторонне развитый человек знает окончание этих фраз

ТЕСТ: только всесторонне развитый человек знает окончание этих фраз
Проверьте свою эрудицию и знание популярных фраз, попробовав завершить известные выражения. Это увлекательное занятие не только проверит вашу память, но и поднимет настроение, возвращая приятные воспоминания. ВОПРОСЫ1.

Борьба со стрессом и тревогой: три лучших чая для успокоения

Борьба со стрессом и тревогой: три лучших чая для успокоения
Стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни, но существуют простые и эффективные способы его снижения. Один из них – приготовление успокаивающего чая. Представляем вам три рецепта чая, которые помогут вам расслабиться и обрести гармонию. Чай с мелиссой и ромашкой Ингредиенты: Сухие листья мелиссы – 1 чайная ложкаЦветки ромашки – 1 чайная ложкаВода – 250 млМед – по вкусу (опционально) Приготовление: Заварочный чайник обдать кипятком.

Дневной рацион во время поста: рецепты завтрака, обеда и ужина

Дневной рацион во время поста: рецепты завтрака, обеда и ужина
Постные блюда – отличный способ разнообразить рацион и сделать питание более здоровым. Эти три рецепта на завтрак, обед и ужин помогут вам соблюдать пост и наслаждаться вкусной едой. Завтрак: Постные овсяные блины с банановым пюреИнгредиенты:Овсяные хлопья – 1 стаканБанан – 1 шт.

Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами: мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью

Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами: мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью
Хотите попробовать что-то новое и экзотичное, но не хотите тратить время на поиски редких ингредиентов? Этот рецепт мексиканской тортильи с гуакамоле и фасолью сочетает в себе яркие вкусы и ароматы, при этом использует доступные продукты, которые можно найти в любом супермаркете. Погрузитесь в атмосферу солнечной Мексики прямо у себя на кухне! Ингредиенты:Тортильи – 4 шт.

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