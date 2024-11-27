Куда сходить в Москве: афиша c 1 по 10 декабря

Начался последний месяц года. Уже повсюду горят праздничные огни, блестят игрушками ели. Праздничное настроение позволят создать, в том числе, и яркие культурные события из подборки "Дни.ру".

КОНЦЕРТ

"Посвящение Галине"

Этот гала-концерт пройдет в рамках празднования 30-летия Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской. На сцене соберутся все творческие коллективы колледжа, солисты — победители престижных музыкальных конкурсов, а также выдающиеся выпускники. "Приходите и разделите вместе с нами нашу радость, нашу гордость и нашу любовь к искусству", – приглашает директор колледжа Айдар Ахметов.

2 декабря, Театр "Новая Опера имени Е. В. Колобова".

"Московские окна"

Валерий Сюткин и Light JAZZ представят свою любимую программу "Московские окна". Вы будете приятно удивлены, услышав давно знакомые, милые сердцу песни в тонкой джазовой интерпретации, преисполненной деликатностью и уважением. "Московский бит", "Оранжевый галстук" и "Я, то что надо" , "Черный кот" – эти песни знают и любят, кажется, все. Но в исполнении Валерия Сюткина в них появляется особый шарм.

3 декабря, Международный Дом музыки.

ПРОЕКТ

"Миры Ханса Циммера"

Музыка Ханса Циммера стала неотъемлемой частью голливудских блокбастеров и принесла автору целую коллекцию наград от "Грэмми" до "Оскара". Композиции выдающегося немецкого кинокомпозитора добавили глубины таким фильмам, как "Король Лев", "Пираты Карибского моря", "Интерстеллар". Каждую среду зрителей ждет фантастическое мультимедийное шоу, на котором прозвучат главные хиты маэстро в новой, неожиданной трактовке. Шоу пройдет в сопровождении Imperialis Orchestra – коллектива талантливых музыкантов, завоевавших большую популярность у публики.

4 декабря, театр "Одеон" (Малая сцена").

"Наш Новый год"

Компании "Красный квадрат" MoscowShow приняли решение сделать праздничный концерт доброй новогодней традицией. Среди участников этого года – Люся Чеботина Михаил Шуфутинский, SHAMAN, Полина Гагарина, Мот, Сергей Трофимов, Пелагея, Валерия, Сосо Павлиашвили, Александр Малинин, Александр Панайотов, Алексей Воробьев, Слава, Жасмин, Стас Пьеха и многие другие! Насыщенная незабываемыми впечатлениями концертная программа позволит создать атмосферу праздничного настроения всем присутствовавшим в этот вечер! Тонкий юмор ведущих заставит зрителей смеяться до слез.

9 декабря, Государственный Кремлевский Дворец.

Вадим Эйленкриг

Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан Вадим Эйленкриг и артисты его творческого объединения Eilenkrig Crew представят джазовый коктейль из популярных хитов и новых произведений, обещающих праздничное настроение и радостную атмосферу. Среди композиций, которые будут исполнены в этот вечер, "Бразильский блюз", Take the A train, "Самба де Вадим", Сomo uno bolero, "Три товарища в румбе". Зажигательные латиноамериканские ритмы, сочный бразильский блюз, чувственная кубинская румба и знаменитые джазовые стандарты заполнят этот вечер ярким солнцем.

1 декабря, Театр эстрады.

ДЕТЯМ

"Веселое путешествие"

Двое неразлучных друзей – Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис – на грузовом автомобиле доставляют секретный груз к празднику. В пути они сталкиваются с неожиданными препятствиями, которые преодолевают вместе с ребятами, благодаря знаниям физики, математики, биологии и даже программирования. Вместе с героями и их удивительным грузовиком-конструктором зрители совершат круиз под водой, окажутся в сердце пустыни, пролетят через центр торнадо и попадут на экскурсию в Древнюю Грецию. В спектакле заняты артисты ведущих московских драматических и музыкальных театров.

1, 7, 8 декабря, Театр "Одеон".

ТЕАТР

"Любовное настроение"

Этот спектакль Артема Терехина создан впечатлением от одноименного фильма гонконгского режиссера Вонг Карвая. По сюжету молодой человек по имени Александр, которого друзья для краткости называют Сан, разбирает хлам в оставшейся ему от отца квартире и находит дневник, исписанный иероглифами. Перевести текст с китайского на русский Сану помогает Даша, невеста его лучшего друга. Чужая тайна сближает ребят, и в какой-то момент они оказываются перед выбором: повторить историю из дневника, которая напоминает сюжет драмы Карвая, или исправить ошибки прошлого. В двух параллельных мирах действие идёт на разных языках: в современной Москве — на русском, а в Гонконге шестидесятых — на китайском, с русскими субтитрами.

5, 7 декабря, Новое пространство Театра Наций.

"Женское счастье"

Как понять, что на самом деле хочет женщина? Дом, семью, детей или карьеру? Где найти определение женского счастья? В центре событий спектакля – молодая и успешная журналистка. У нее есть все, о чем мечтают другие: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но девушка не чувствует себя счастливой. Авторы: Михаил Барщевский и Екатерина Кретова. В ролях: Валерия Ланская, Иван Мамонов, Олег Царев и другие.

2, 3 декабря, Театр на Трубной.

ФИЛЬМ

"Папу маме заверни"

По сюжету, у девочки Виты и лучшей подруги ее мамы есть навязчивая идея – выдать маму замуж. Мама и не против бы, но всё как-то не складывается. Близится Новый год, и Вите приходит в голову необычная идея – подарить маме ужин с известным актером: харизматичным и очень достойным мужчиной. В знакомом Вите агентстве подарков могут организовать свидание прямо в канун Нового года, только подарок уж очень дорогой… Автор сценария и режиссер – Иван Архипов. В ролях: В ролях: Дмитрий Нагиев, Катерина Шпица, Анна Хилькевич, Сергей Астахов, Олег Тактаров и другие.

С 5 декабря.

РЕЛИЗ

"Горький дождь"

Песня Дима Билана на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова – это рассказ о внутреннем мире артиста, расплате за талант, о конфликте между сценой и суровой реальностью. Одаренность героя привела к личной драме. Эмоции в момент откровенных признаний самому себе нахлынули, как ливень. Певец сравнивает монолог в гримерной с такими большими песнями, как "Реквием" на стихи Марины Цветаевой.

Уже на всех цифровых площадках.

СКОРО

Лариса Долина в программе "Лучшее. Любимое"

Лариса Долина – одна из самых ярких и талантливых исполнительниц в истории российской эстрады. Ее уникальный голос и неповторимый стиль исполнения сделали ее настоящей легендой. В программе концерта "Лучшее. Любимое" Лариса Долина представит любимые публикой хиты, которые стали настоящими символами эпохи. Также зрителям будут представлены и джазовые композиции, которые принесли ей мировую славу. Кроме того, будут и гости – известные музыканты и исполнители, которые придут разделить с Артисткой и публикой такой прекрасный вечер.

9 и 10 декабря, Международный дом музыки.

Christmas балет-гала

В этом году зрители смогут увидеть выступления ведущих артистов Большого и Мариинского театров, а также Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Большой театр представят известный премьер Денис Родькин, блистательная прима-балерина Элеонора Севенард, ведущая солистка Ева Сергеенкова, а также прославленные премьеры театра Михаил Лобухин, Семен Чудин и Дмитрий Смилевски. Кроме того, в концерте примут участие звезды Мариинского театра и Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Специальными гостями вечера станут солисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

13 декабря, Государственный Кремлевский Дворец.

Крещенский фестиваль

В программе: российская премьера оперы "Ванесса" С. Барбера, премьеры спектакля Балета Москва "Болеро+" и хорового спектакля "Страсти. Шютц. Лэнг", а также концерты симфонической и камерной вокальной музыки. На фестивале выступят дирижеры: Андрей Лебедев, Антон Торбеев, Фёдор Леднёв, Алексей Рубин, пианистка и дирижер Ева Геворгян, Дария Зиатдинова (скрипка).

С 19 января по 2 февраля, Театр "Новая Опера имени Е. В. Колобова".

"Евгений Онегин"

В пространстве русской зимы на сцене "Маяковки" самый известный пушкинский сюжет звучит в исполнении молодых артистов, почти ровесников героев. Их молодость и самоирония автора превращают "энциклопедию русской жизни" в искренний поэтический театр, где поэзия не форма текста, а образ жизни. Гадания с народными песнями, именины, зимняя дорога, танцы на балу — всё это возникает не как приметы старины, а оживает в современном прочтении. Режиссер – Егор Перегудов. В главных ролях: Мамука Патарава, Варвара Бочкова, Анатолий Лобоцкий, Евгений Парамонов, Татьяна Орлова, Татьяна Аугшкап и другие.

31 января и 1 февраля, Театр им. Вл. Маяковского

"Мертвые души"

Одним из важнейших событий 48-го сезона станет премьера "Мертвых душ" в постановке Михаила Беляковича. Он давно вынашивал план сценической интерпретации гоголевской поэмы. Над инсценировкой работал вместе с Павлом Сурковым -писателем, публицистом, популяризатором гуманитарных наук. Классическая история о Чичикове, который покупает у помещиков мертвые души, обретает новое прочтение. Что же стоит за хитрым умыслом главного героя? И зачем ему на самом деле это надо?

14, 15, 25 декабря, Театр на Юго-Западе.

"Ночь нежна"

Этот спектакль по мотивам одноименного романа Ф. Скотта Фицджеральда о режущей душу нежности и страстной любви, которая возникает как мимолетный звездопад на ночном небосклоне. Каждый герой транслирует историю сквозь свою призму, сбивая с толку и, в то же время, давая зрителю надежду, что это всего лишь фантазия или преувеличение. Как прожить жизнь, оставаясь "чистеньким"? О сильных духом людях и об их тайных слабостях. О ночи, в которой всегда зажигаются звезды. Режиссера Екатерина Половцева. Продюсер Леонид Робермана. В ролях: Мария Рыщенкова, Ольга Лерман, Александр Матросов, Ольга Кузина, Нелли Уварова и другие.

14 января, "Дворец на Яузе".

"Ландыши. Такая нежная любовь"

Это фильм о любви богатой девушки и простого парня. По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин встречаются в провинциальном русском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная "дочка миллиардера", выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей. Композитором проекта и автором саундтрека выступил новая звезда музыкальной сцены, фронтмен группы "Комната культуры", которую журналисты уже успели назвать музыкальным открытием года, Женя Трофимов.

В январе 2025 года, онлайн-кинотеатр Wink.ru.