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Вторник 26 ноября

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Принц Уильям рассказал о необычном увлечении Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал о необычном увлечении Кейт Миддлтон
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Принц Уильям недавно поделился интересным фактом о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Откровение привлекло внимание общественности.

Уильям отметил, что Кейт не только обладает безупречным вкусом и природной красотой, но и является талантливым фотографом. Однако ее истинная страсть заключается в садоводстве, где она значительно превосходит своего мужа. Принц с гордостью рассказал, что все растения в их доме находятся под внимательным контролем его жены.

Кейт активно занимается садоводством и развивает свои навыки в этом увлекательном занятии. В 2019 году она представила свой проект "Назад к природе" на выставке цветов в Челси, организованной совместно с Королевским садоводческим обществом. Этот проект стал не только демонстрацией ее увлечения, но и важным шагом в популяризации садоводства среди широкой публики.

Принц Уильям с юмором признался, что все дела по садоводству в их доме ведет жена. При этом ему тоже нравится заниматься этим, но он "совершенно не понимает, что делает".

Интересно, что любовь к садоводству в королевской семье передается из поколения в поколение. Король Карл III, отец Уильяма, также известен своей страстью к этому занятию. Он активно поддерживает Национальную программу создания садов и сам превратил свое имение Хайгроув-хаус в настоящий зеленый оазис. Королева Камилла, в свою очередь, также увлекается садоводством и даже устраивает соревнования с мужем по выращиванию фруктов и овощей.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2024, 03:26
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Кадр: YouTube-канал "The Prince and Princess of Wales"
The Mirror✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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