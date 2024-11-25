Необычный жюльен с креветками и сыром Дорблю: новый рецепт

Вареники с картошкой: рецепт вкусного и сытного блюда для уютного вечера

Вареники с картошкой – это не просто еда, а настоящая кулинарная традиция, которая объединяет семьи за общим столом. Это сытное и вкусное блюдо идеально подходит для обеда или ужина и может быть приготовлено даже веганами, так как в его составе отсутствуют животные продукты. Ингредиенты на 4 порции: • Картофель — 3–4 шт.