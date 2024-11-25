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Понедельник 25 ноября

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Необычный жюльен с креветками и сыром Дорблю: новый рецепт

Необычный жюльен с креветками и сыром Дорблю: новый рецепт
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Разнообразьте ежедневное меню давно знакомым блюдом в новом прочтении. Вот интересный вариант жюльена с креветками и сыром дорблю.

Жюльен с креветками и сыром Дорблю

Ингредиенты

  • Креветки очищенные – 300 г
  • Сыр Дорблю – 100 г
  • Сливки 20% – 200 мл
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Мука – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 50 г
  • Оливковое масло – 1-2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Петрушка свежая – несколько веточек (для украшения)

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов:
    • Очистите лук и чеснок. Мелко нарежьте лук и измельчите чеснок.
    • Нарежьте сыр Дорблю небольшими кубиками.
  2. Обжарка лука и чеснока:
    • Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжаривайте мелко нарезанный лук до прозрачности, около 3 минут.
    • Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте еще минуту, пока он не станет ароматным.
  3. Добавление креветок:
    • Положите очищенные креветки в сковороду и обжарьте их с луком и чесноком примерно 4 минуты, пока они не станут розовыми.
  4. Приготовление соуса:
    • Растопите сливочное масло в отдельной кастрюле. Добавьте муку и перемешайте, готовьте 1-2 минуты, чтобы мука слегка подрумянилась.
    • Постепенно влейте сливки, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Доведите соус до кипения и варите на медленном огне 3-4 минуты до загустения.
    • Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Сборка жюльена:
    • Смешайте обжаренные креветки с луком в соусе.
    • Перелейте смесь в кокотницы или небольшие формочки для запекания.
    • Сверху выложите кусочки сыра Дорблю.
  6. Запекание:
    • Поставьте кокотницы в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку.
  7. Подача:
    • Украсьте готовый жюльен свежей петрушкой и подавайте горячим.

Приятного аппетита!

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25 ноября 2024, 16:39
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