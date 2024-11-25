Необычный жюльен с креветками и сыром Дорблю: новый рецепт

Жюльен с креветками и сыром Дорблю
Ингредиенты
- Креветки очищенные – 300 г
- Сыр Дорблю – 100 г
- Сливки 20% – 200 мл
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Мука – 1 ст.л.
- Масло сливочное – 50 г
- Оливковое масло – 1-2 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Петрушка свежая – несколько веточек (для украшения)
Приготовление
- Подготовка ингредиентов:
- Очистите лук и чеснок. Мелко нарежьте лук и измельчите чеснок.
- Нарежьте сыр Дорблю небольшими кубиками.
- Обжарка лука и чеснока:
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжаривайте мелко нарезанный лук до прозрачности, около 3 минут.
- Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте еще минуту, пока он не станет ароматным.
- Добавление креветок:
- Положите очищенные креветки в сковороду и обжарьте их с луком и чесноком примерно 4 минуты, пока они не станут розовыми.
- Приготовление соуса:
- Растопите сливочное масло в отдельной кастрюле. Добавьте муку и перемешайте, готовьте 1-2 минуты, чтобы мука слегка подрумянилась.
- Постепенно влейте сливки, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Доведите соус до кипения и варите на медленном огне 3-4 минуты до загустения.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Сборка жюльена:
- Смешайте обжаренные креветки с луком в соусе.
- Перелейте смесь в кокотницы или небольшие формочки для запекания.
- Сверху выложите кусочки сыра Дорблю.
- Запекание:
- Поставьте кокотницы в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку.
- Подача:
- Украсьте готовый жюльен свежей петрушкой и подавайте горячим.
Приятного аппетита!