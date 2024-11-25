Стилист заявила о провале пытающейся сменить имидж оскандалившейся Глюкозы

Родные отказались исполнить последнюю просьбу Светличной Тесты Федункив родила первенца Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"

Лента новостей

Понедельник 25 ноября

10:08Стилист заявила о провале пытающейся сменить имидж оскандалившейся Глюкозы 09:32Светличную перед смертью обобрали до нитки мошенники 06:34Вареники с картошкой: рецепт вкусного и сытного блюда для уютного вечера 03:42Уютное чтение: 5 книг для теплых осенних вечеров 00:2649-летняя Анджелина Джоли сделала крайне эмоциональное заявление о своих детях 16:21Больше не Бритни Спирс? Певица внезапно сменила имя после скандального развода 14:09Исхудавшая Эмили Ратаковски перепугала поклонников своим видом 12:33Современные Ромео и Джульетта: вышел трейлер романтического фильма "Четыре четверти" 10:19Тест: угадай советские и российские фильмы по кадру со дворцом 06:12Гуляш с подливой: рецепт отличного обеда или ужина для всей семьи 03:26Вскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в "Сумерках" 00:05Напряженные отношения в браке Меган Маркл и принца Гарри ухудшились 16:41Лень – двигатель прогресса: Ким Кардашьян завела домашнего робота-помощника 14:39Венсан Кассель отмечает 58-летие: эти выдающиеся фильмы с актером обязательны к просмотру 12:17Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория раскрыла секрет счастливого брака 10:13Тест: угадай любимые советские киносказки из детства по ключевым словам 06:21Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы 03:12Побалуйте любимого человека завтраком в постель: рецепт яичницы с беконом и помидорами черри 00:34Александр Серов публично унизил ухажера Ольги Бузовой 22:18Асмус дала понять о появлении в ее жизни нового тайного мужчины 19:20Звездный стилист раскрыл неприглядную правду о Волочковой: Хочет спрятаться 16:54Худрук Театра сатиры: Изменение правил продажи билетов вернут справедливые цены 15:59В деле о дерзкой афере с квартирой Долиной неожиданное появился новый фигурант 15:24Какие украшения используют рестораторы для создания зимней атмосферы в Москве 14:48Эксперт: Москвичам доступен широкий ассортимент продуктов питания 13:52Было стыдно смотреть: как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон 13:01Евгений Миронов: Проект "Зал Зарядье – детям" прививает любовь к классике 12:45Колдун рассекретил необычный пункт своего райдера и сумму гонорара за корпоратив 11:11Просто поставили перед фактом: зять и дочь уведомили Буйнова о смене фамилии 11:09Появление редких животных и птиц говорит о хорошем состоянии экосистемы Москвы 11:01Рецепт куриного стейка с лимоном, помидорами, чили и морковью 10:54ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал" 09:53"Статный, сексуальный, молодой": Волочкова похвалилась новым мужчиной в своей жизни 09:03Улыбающаяся на похоронах мужа вдова Левкина рыдает на его могиле 06:16Собчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой 03:16Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов 00:07Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт 21:22Стали известны внушительные гонорары Александра Петрова за работу в кино и на сцене 18:51Оскандалившаяся Глюкоза смога перезапустить карьеру с помощью молодого певца 17:00Дети Бородиной подружились с дочерью ее нового любовника 15:05Звезде "Служебного романа" Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем 11:56"17 мгновений весны": вспоминаем актеров, героев, факты из культового телесериала 11:48Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно 11:30Рост есть: благодаря бережливому производству предприятия ускорили производственные процессы в 2 раза 11:05"Я совершил очень много ошибок": Буйнов раскаялся перед Богом за грех молодости 11:0253-летняя Марина Федункив родила первенца 09:17Кавурма с помидорами: национальное болгарское блюдо на вашем столе 09:03Скандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу 06:08ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР 03:40Торт "Когда гости на пороге": рецепт на скорую руку
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Стилист заявила о провале пытающейся сменить имидж оскандалившейся Глюкозы

Стилист заявила о провале пытающейся сменить имидж оскандалившейся Глюкозы
128

Недавнее преображение Глюкозы вызвало бурю обсуждений в светских кругах. Певица, известная своими яркими образами, появилась на презентации своей книги с синими прядями, что стало неожиданным шагом после скандала.

Выбор цвета волос не остался незамеченным, и звездный стилист Александр Данилов не удержался от комментариев. По мнению Данилова, Глюкоза попыталась привлечь к себе внимание, используя привычный метод – резкое изменение имиджа.

Однако, как считает стилист, этот трюк уже давно стал клише в шоу-бизнесе.

"Многие артисты думают, что смена прически поможет им забыть о скандалах, но это не так", – отметил он.

Певица Глюкоза. Фото: соцсети

Данилов сравнил новый образ Глюкозы с "маленькой анимешкой", намекая на то, что подобные изменения лишь подчеркивают несоответствие между возрастом певицы и ее стилем.

Стилист также подчеркнул, что такой образ выглядит устаревшим и неуместным. "Сбривать брови или красить волосы как дочь – это уже не модно. Быть красивой для всех не получится, и это печально", – добавил он. Данилов выразил мнение, что скорее всего Глюкоза не красила волосы в синий цвет, а использовала накладные пряди или даже парик. "У Наташи волос столько нет", – заявил стилист, намекая на то, что ее новая прическа может быть искусственной.

Критика Данилова не ограничилась только Глюкозой. Ранее он также высказался по поводу образа Анастасии Волочковой, которая также экспериментировала с париками. Слова стилиста подчеркивают общее недовольство изменениями в образах некоторых российских знаменитостей, которые пытаются привлечь внимание к себе через экстравагантные решения.

Шоу-бизнес в Telegram

25 ноября 2024, 10:08
Глюкоза. Фото: соцсети
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек

Надежда Бабкина и пес Топаз Сергеевич. Фото: telegram / @nadezhda_babkina
Яна Поплавская и Николь. Фото: telegram / @yana_poplavskaya
Марина Юдашкина и Тагир. Фото: telegram / @MarinaYudashkina
Глюкоза и Сема. Фото: telegram / @glukozamusic

По теме

Оскандалившаяся Глюкоза смога перезапустить карьеру с помощью молодого певца

Гагарина вынуждена пойти на решительный шаг после скандального инцидента с Глюкозой
Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Светличную перед смертью обобрали до нитки мошенники

Светличную перед смертью обобрали до нитки мошенники
Светлана Светличная оставила после себя не только яркое наследие в мире кино, но и трагическую историю. Инцидент связан с мошенниками, которые обобрали ее незадолго до смерти. Генеральный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина в интервью рассказала о том, как злоумышленники воспользовались тяжёлой ситуацией артистки.

49-летняя Анджелина Джоли сделала крайне эмоциональное заявление о своих детях

49-летняя Анджелина Джоли сделала крайне эмоциональное заявление о своих детях
Анджелина Джоли сделала эмоциональное заявление о своих детях. Известная актриса и режиссер сообщила, что для нее они являются самым важным в жизни. В свои 49 лет звезда, которая воспитывает шестерых детей, поделилась своими мыслями о материнстве и том, что действительно имеет значение для нее.

Больше не Бритни Спирс? Певица внезапно сменила имя после скандального развода

Больше не Бритни Спирс? Певица внезапно сменила имя после скандального развода
Бритни Спирс вновь привлекла внимание общественности. Поступки звезды последнее время удивляют даже самых стойких поклонников. Все дело в том, что певица изменила имя в своих социальных сетях на Xila Maria River Red.

Исхудавшая Эмили Ратаковски перепугала поклонников своим видом

Исхудавшая Эмили Ратаковски перепугала поклонников своим видом
Эмили Ратажковски вновь привлекла внимание поклонников. Модель сделала это свежими фотографиями, которые она опубликовала в своем блоге. На снимках 33-летняя модель демонстрирует свою подтянутую фигуру и рельефные мышцы живота, что не могло не вызвать бурную реакцию среди ее фолловеров.

Напряженные отношения в браке Меган Маркл и принца Гарри ухудшились

Напряженные отношения в браке Меган Маркл и принца Гарри ухудшились
Принц Гарри открыто заявил о сложностях в своем браке с Меган Маркл. Отношения между ними, казалось бы, были идеальными, когда они покидали Великобританию в поисках счастья и свободы. Однако, судя по последним новостям, их попытки создать гармоничную семью не увенчались успехом.

Выбор читателей

24/11ВскНапряженные отношения в браке Меган Маркл и принца Гарри ухудшились 23/11СбтЗвезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория раскрыла секрет счастливого брака 23/11СбтВенсан Кассель отмечает 58-летие: эти выдающиеся фильмы с актером обязательны к просмотру 24/11ВскВскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в "Сумерках" 24/11ВскТест: угадай советские и российские фильмы по кадру со дворцом 23/11СбтЛень – двигатель прогресса: Ким Кардашьян завела домашнего робота-помощника