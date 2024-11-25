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Понедельник 25 ноября

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Как выглядит настоящая мать Родиона Газманова: обнародовано уникальное фото

Как выглядит настоящая мать Родиона Газманова: обнародовано уникальное фото
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Известно, что с 1975 по 1997 женой Олега Газманова была домохозяйка Ирина Газманова. В том браке у них родился сын Родион, которому тоже было суждено стать певцом. Но как выглядит Ирина Павловна сегодня?

Ирина Газманова окончила химико-биологический факультет Калининградского государственного университета и сегодня живет в своем доме в Калининграде.

"Мама не любит участвовать в ток-шоу, давать интервью, рассказывать посторонним о том периоде своей жизни, и я уважаю ее желание, – рассказал Родион Газманов. – Она все еще старается сделать из меня человека, пытается скорректировать мое поведение. Мама, конечно, часто приезжает и в Москву. И в итоге с ней мы видимся, кажется, даже чаще, чем с отцом. Периодически слышу от нее какую-то конструктивную критику".

В День матери, который в России, традиционно, отмечают в последнее воскресенье ноября, Родион Газманов на своей странице в Социальных сетях обнародовал уникальное фото с мамой. Ирине Павловне идет 74-й год, но, судя по этому снимку, выглядит она свежо и молодо. Очень интересная женщина!

Фото: Социальные сети

Напомним, ранее Родион Газманов рассказал, как повлиял на него развод родителей: "Как ребенок разведенных родителей, я не хочу совершить ошибки. Я не считаю сейчас союз моих родителей ошибкой, но где-то подсознательно, глубоко, боюсь ошибиться и не хочу, чтобы мои дети прошли через то, через что прошел я".

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25 ноября 2024, 10:56
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

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