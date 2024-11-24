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Воскресенье 24 ноября

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Исхудавшая Эмили Ратаковски перепугала поклонников своим видом

Исхудавшая Эмили Ратаковски перепугала поклонников своим видом
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Эмили Ратажковски вновь привлекла внимание поклонников. Модель сделала это свежими фотографиями, которые она опубликовала в своем блоге.

На снимках 33-летняя модель демонстрирует свою подтянутую фигуру и рельефные мышцы живота, что не могло не вызвать бурную реакцию среди ее фолловеров. Эмили позировала на улице в эффектном ярко-красном топе от модного бренда, который был основан близнецами Клаудией и Саяной Дюрани в 2018 году.

Фотографии подчеркивают не только ее физическую форму, но и стиль, что делает ее образ еще более привлекательным. Ратаковски стала новым амбассадором известного бренда нижнего белья в США, сменив на этом посту Дженнифер Лопес. В своем заявлении она выразила радость по поводу этого назначения: "Я очень рада присоединиться к бренду в качестве посла в США. Этот бренд воспевает женственность таким вдохновляющим образом, и я счастлива помочь представить его большему числу женщин". Эмили подчеркнула важность красивого нижнего белья, которое, по её мнению, помогает женщинам чувствовать себя увереннее и сильнее.

Эмили Ратаковски. Фото: соцсети

Руководитель бренда также отметил значимость нового амбассадора: "Мы очень рады приветствовать Эмили Ратажковски в нашей семье. Ее харизма и индивидуальность идеально отражают ценности нашего бренда". Он добавил, что Эмили привносит современную энергию, которая соответствует стремлению бренда расширять возможности женщин и подчеркивать их индивидуальность через стильное нижнее белье.

Снимки Эмили вызвали множество комментариев и обсуждений в социальных сетях. Некоторые поклонники отметили ее впечатляющую физическую форму, которая действительно может "напугать" своей рельефностью. Однако многие также выразили восхищение ее стилем и способностью вдохновлять других женщин на заботу о себе и своем теле.

Шоу-бизнес в Telegram

24 ноября 2024, 14:09
Эмили Ратаковски. Фото: соцсети
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