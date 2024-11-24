Больше не Бритни Спирс? Певица внезапно сменила имя после скандального развода

Бритни Спирс вновь привлекла внимание общественности. Поступки звезды последнее время удивляют даже самых стойких поклонников.

Все дело в том, что певица изменила имя в своих социальных сетях на Xila Maria River Red. Это решение стало темой обсуждения среди ее поклонников, особенно после недавнего развода с Сэмом Асгари. Новое имя, River Red, вызывает у фанатов тревогу, так как они обеспокоены ее психическим состоянием и странными поступками.

В феврале Спирс шокировала своих подписчиков, удалив профиль в соцсетях, что вызвало волну беспокойства. Некоторые поклонники даже вызвали полицию, чтобы проверить, всё ли в порядке у певицы. Однако Бритни не оценила эту заботу, обвинив своих фанатов в отсутствии уважения к ее личной жизни. Она также выразила недовольство по поводу комментариев актрисы Алиссы Милано, которая призвала поклонников обратить внимание на состояние Спирс.

Личная жизнь Бритни продолжает вызывать беспокойство её поклонников. После расставания с Асгари она была замечена в компании различных мужчин, а затем начала встречаться с 38-летним домработником Полом Солизом. Их отношения оказались непростыми: после ссоры с ним Бритни вывихнула ногу и отказалась от медицинской помощи. У Солиза также есть криминальное прошлое, что добавляет дополнительную напряженность в ситуацию. В сети ходили слухи о возможной помолвке пары, но сама певица опровергла их, заявив, что "вышла замуж за саму себя".

Обсуждения вокруг Бритни также касаются ее прошлого, в частности, опеки, под которую она попала после нервного срыва в 2008 году. Ее жизнь контролировал отец Джейми Спирс, что вызвало массовые протесты поклонников с требованием освободить певицу. В 2021 году суд снял опеку, и Бритни публично обвинила свою семью в жестоком обращении и манипуляциях с ее финансами и личной жизнью. Она раскрыла, что ей принудительно установили спираль для предотвращения беременности.