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Воскресенье 24 ноября

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Современные Ромео и Джульетта: вышел трейлер романтического фильма "Четыре четверти"

Современные Ромео и Джульетта: вышел трейлер романтического фильма "Четыре четверти"
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В Cети стартовала рекламная кампания романтического фильма "Четыре четверти". Проект уже привлек внимание зрителей своим постером и трейлером.

В главных ролях выступают молодые и талантливые актеры – Анастасия Ермошина и Петр Безменов, которые, по мнению критиков, идеально воплотили образы современных Ромео и Джульетты. В фильме также можно увидеть известных актеров, таких как Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Любовь Толкалина и Инга Оболдина, что добавляет проекту дополнительную привлекательность.

Премьера фильма запланирована на 16 января, и кинопрокатная компания "КарроПрокат" уверена, что этот фильм станет настоящим событием для любителей романтического жанра. Сюжет картины погружает зрителей в трогательную историю о любви, которая разворачивается на фоне школьной жизни начала 2000-х. Главная героиня, Маша, переезжает из Санкт-Петербурга в Москву с намерением провести последний год в физмат школе без лишних волнений и получить золотую медаль. Однако судьба уготовила ей встречу с Женькой – одноклассником и одаренным скульптором, который перевернет ее мир.

Маша сталкивается с новыми друзьями и врагами, а также с различиями в своих семьях. Ее идеалистический подход к жизни и любовь к Женьке заставляют ее пересмотреть свои планы и стремления. Вместе они пытаются создать свою реальность, не дожидаясь окончания школы, что становится для них настоящим испытанием.

Режиссером картины выступила Евгения Тирдатова, которая адаптировала историю по роману-бестселлеру Александра Юка "Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви". Юк также стал соавтором сценария и продюсером проекта, что гарантирует высокое качество исполнения и глубину сюжета. Фильм обещает быть не только романтичным, но и актуальным для молодежной аудитории, затрагивая важные темы взросления, любви и поиска своего места в жизни.

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24 ноября 2024, 12:33
Кадр из фильма "Четыре четверти" (2025)
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