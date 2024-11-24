Гуляш с подливой: рецепт отличного обеда или ужина для всей семьи

Гуляш с подливой – это замечательное блюдо, которое прекрасно подходит для семейного обеда или ужина. Мясо в этом рецепте становится невероятно мягким и насыщенным ароматом, а подлива добавляет особую изюминку.

Ингредиенты на 6 порций:

• Свинина (шея) — 1 кг

• Очищенные томаты в собственном соку — 1 банка

• Репчатый лук — 1 шт.

• Чеснок — 3 зубчика

• Стебли сельдерея — 2 шт.

• Лавровый лист — 2 шт.

• Растительное масло — 1 ст. л.

• Душистый горошек — 3–4 шт.

• Свежемолотый черный перец — по вкусу

• Соль — по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Начните с нарезки свинины на крупные куски. Это позволит мясу лучше пропитаться вкусами и сохранить сочность.

Шаг 2: Чеснок нарежьте небольшими кусочками, чтобы он хорошо раскрыл свой аромат в процессе приготовления.

Шаг 3: В большой кастрюле разогрейте растительное масло. Выложите туда мясо и обжаривайте его на среднем огне до появления золотистой корочки, примерно 10–15 минут. Не забудьте посолить по вкусу и периодически переворачивать куски мяса.

Шаг 4: Лук и сельдерей нарежьте средними кусочками. Эти овощи придадут вашему гуляшу насыщенный вкус и аромат.

Шаг 5: Добавьте в кастрюлю душистый перец, молотый черный перец, лук, чеснок, сельдерей и лавровый лист. Готовьте все вместе еще около 15 минут, помешивая.

Шаг 6: Влейте в кастрюлю томаты в собственном соку вместе с соком. Это создаст основную подливу для вашего гуляша.

Шаг 7: Аккуратно помните томаты в кастрюле, чтобы они лучше смешались с другими ингредиентами. Если вам нравится менее кислый вкус, можно добавить столовую ложку сахара.

Шаг 8: Тушите гуляш на медленном огне в течение 40–45 минут. Если соус станет слишком густым, добавьте немного воды для нужной консистенции.

Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и насытит полезными веществами. Пищевая ценность на 100 г составляет 326 ккал, включая 12 г белков и 29 г жиров. Гуляш с подливой — это идеальный выбор для тех, кто ценит домашнюю кухню и хочет порадовать своих близких.